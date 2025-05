Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a reçu ce vendredi, au siège du département, une délégation de responsables égyptiens chargés de l’innovation, de l’intelligence artificielle et de la recherche scientifique, de la coopération et de l’enseignement supérieur.

Selon un communiqué du département, l’entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre de partenariat dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique signé à Tunis le 13 mai 2022 entre la Tunisie et l’Égypte.

Les responsables ont aussi discuté des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche scientifique des deux pays évoquant les principaux indicateurs de performance, ainsi que les moyens de développer la coopération bilatérale.

Ils ont, en outre, abordé le lancement, en octobre 2025, du sixième appel à projets pour le financement de projets conjoints de recherche et d’innovation dans des domaines d’intérêt commun tels que les changements climatiques, la protection de l’environnement, l’intelligence artificielle et la transformation numérique.

A noter que l’entretien fait suite aux travaux de la commission mixte tuniso-égyptienne dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui s’est tenue hier jeudi au siège du ministère.

Lors des travaux de cette commission mixte, il a été convenu, d’organiser deux ateliers pour l’échange d’expertises entre les deux pays, portant notamment sur l’expérience tunisienne dans la gestion du programme “Horizon Europe” et la formation des points de contact, ainsi que sur l’expérience égyptienne en matière de soutien à l’entrepreneuriat et à la création de startups au sein des universités.