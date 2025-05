Les différents projets de coopération internationale entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Agence française de développement (AFD) en Tunisie ont été au centre d’une réunion tenue, ce vendredi à Tunis, entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, et le directeur de l’AFD en Tunisie, Christophe Cottet.

Selon un communiqué du département, Belaïd a souligné l’importance de ces projets de qualité, qui contribuent au développement du système national dans les domaines des études d’ingénierie et des études technologiques.

L’entretien a aussi porté sur la possibilité de définir de nouveaux domaines de coopération innovants, afin de poursuivre les travaux selon des plans d’action concrets, élaborés de manière participative entre les équipes des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et les équipes techniques et experts de l’Agence française de développement.