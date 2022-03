Les participants à un colloque organisé mardi 1er mars 2022, par la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), sur le thème “La Tunisie est-elle prête pour la reprise touristique ?”, ont appelé les banques à octroyer des crédits de campagne (crédits relais) pour assurer un fonds de roulement au profit des agents de voyages et autres établissements touristiques.

Les professionnels du secteur ont mis l’accent sur l’importance de constituer une équipe composée des représentants de fédérations et de l’administration afin d’organiser des rencontres avec les principaux tour-opérateurs et revendeurs installés à l’étranger afin d’assurer la relance de la prochaine saison touristique, selon un communiqué publié, mercredi, par la FTAV.

L’apport du tourisme pourra atteindre les 20% des recettes en devises si la relance de la saison touristique se déroule dans de bonnes conditions, estiment des experts lors de ce colloque.

Les participants jugent également indispensable d’inviter les tour-opérateurs et leurs réseaux de vente à organiser des éductours afin de pouvoir relancer les ventes depuis les marchés européens.

Ils exhortent par ailleurs les autorités à mener des actions urgentes afin d’assurer la propreté des villes et des itinéraires touristiques et impliquer tous les organismes, la société civile et les opérateurs touristiques dans la protection de l’environnement

Ils insistent sur la nécessité d’entretenir les sites archéologiques et de rouvrir les musées actuellement fermés, de revoir la signalétique routière surtout tout au long des circuits touristiques ou dans les zones touristiques.

Parmi les recommandations figurent également la facilitation d’octroi de visas à l’arrivée pour certains marchés moyen-orientaux, la digitalisation des procédures administratives et le recours au contrat de travail étudiant pour compenser le déficit en ressources humaines surtout pendant la période estivale.

Les professionnels du secteur ont, par ailleurs, appelé à considérer les agences de voyages comme étant des sociétés exportatrices qui peuvent bénéficier du remboursement des frais de participation à des missions de prospection à l’étranger.

Les compagnies aériennes Tunisair et Nouvelair sont appelées à collaborer plus étroitement avec les professionnels du secteur en adoptant une stratégie participative en matière de démarchage et de prospection de nouveaux marchés.