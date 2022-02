Les participants à une conférence sur “La digitalisation au service de la relance économique en Afrique du Nord 2022” organisée samedi 26 février 2022 à Tunis ont souligné l’importance de fédérer les efforts des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial, afin d’accélérer la transformation digitale dans la région.

Lors de cette conférence organisée par le Centre pour l’entreprenariat et le développement exécutif (CEED), en collaboration avec Meta Platforms, Nasser Kettatni, entrepreneur et consultant digital marocain, a averti que ” d’ici deux ou trois ans, le PIB mondial sera à 25% digital. Par conséquent, nous n’avons plus d’autre choix que de mettre en place les mécanismes nécessaires pour la transformation digitale “, appelant à l’établissement d’un partenariat public-privé, afin d’intensifier les formations dans ce domaine.

Il a appelé les autorités publiques, les entreprises, les startups, les universités et les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial à œuvrer ” main dans la main “, afin d’asseoir une économie numérique en Afrique du Nord.

“Avec la pandémie de Covid-19, il y a eu une certaine prise de conscience de la nécessité de basculer dans le digital dans nos pays. Cependant, peu d’actions publiques ont été prises dans ce sens “, a-t-il déploré.

Atef Loukil, directeur du développement commercial chez One Tech Business Solutions, estime pour sa part que la transformation digitale est restée ” timide ” dans la région de l’Afrique du Nord, regrettant le manque d’investissements dans ce secteur, alors qu’il existe un énorme potentiel à exploiter. ” L’investissement en matière de technologies numériques n’a pas été soutenu en Tunisie, tout au long de ces années. Nous commençons donc à avoir des dettes techniques, ce qui est de nature à compromettre la digitalisation dans le pays “, a-t-il déclaré.

Selon lui, certains freins inhibent, aujourd’hui, cette transformation dans la région, comme la résistance au changement numérique, la peur de la cyber-sécurité et le manque de compétences digitales.

Concernant le manque de compétences dans ce domaine, le responsable des industries de services de la région MENA, chez Meta, Joachim Marciano a rappelé que le géant américain a lancé, depuis quelques temps, l’initiative ” LoveLocal ” visant à promouvoir les PME de la région Mena et les aider à relancer leurs activités dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.

Il s’agit, a-t-il dit, d’un programme destiné à à informer et éduquer les PME à la transformation digitale, soulignant que plus de 40 webinaires dans les trois langues (arabe, français et anglais) ont été diffusés gratuitement, sur les plateformes de Meta (Facebook et Instagram), précisant que 100 mille entrepreneurs de la région sont connectés à ces plateformes.

D’après le président de CEED Tunisie, Hichem Elloumi, Meta a lancé, en octobre dernier, un programme destiné aux entrepreneurs tunisien, baptisé ” Boost with Facebook “. L’objectif étant de former et d’accompagner mille PME tunisiennes afin de faire face à la pandémie Covid-19.

Pour Elloumi, cette conférence, à laquelle participent 250 PME, offre l’occasion d’initier ” un cadre de sensibilisation à la digitalisation, en tant que levier de la relance et du développement économique “.

Créé en 2014, CEED Tunisie est membre du réseau international du CEED, une organisation non gouvernementale qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises dans les marchés émergents. Elle œuvre à accélérer la croissance des entreprises et de promouvoir une culture entrepreneuriale dans la société.