La masse salariale des sept entreprises publiques considérées comme stratégiques a atteint en 2020, 1,4 milliard de dinars. La masse salariale de la STEG représente 40% de ce total.

Les dettes cumulées de ces entreprises dépassent les 30 milliards de dinars à fin 2020, dont 42% pour la STEG avec 12,9 milliards de dettes cumulées.

La somme des résultats net des sept entreprises nationales a atteint au titre de l’année 2020, 1,4 milliard de dinars, deux entreprises publiques présentent des résultats positifs, la STIR et la CNAM.

Le déficit le plus important est enregistré par la CNSS avec un milliard de dinars, suivi par Tunisair et l’Office des céréales. Deux entreprises présentent des résultats nets positifs en 2020, la STIR avec 30,7 MDT et la CNAM avec 704,7 millions de dinars.

A fin 2020, le cumul négatif des fonds propres a atteint 5,3 milliards de dinars, hors les deux entreprises qui présentent des fonds propres positifs de 5,5 milliards de dinars, le total des fonds propres négatifs des cinq entreprises atteint 10,7 milliards de dinars.

Secteurs stratégiques en Tunisie : évolution des principaux indicateurs (en MDT 2020) Entreprises Masse salariale Dettes cumulées Résultat Net Fonds Propres STEG 575,30 12 900,10 -60,20 -2 279,00 SONEDE 196,00 984,80 -115,20 1 484,70 STIR 39,70 2 340,30 30,70 -1 282,90 OFFICES DES CEREALES 40,50 3 018,00 -340,70 -1 479,20 TUNISAIR 238,50 2 142,60 -336,70 -936,00 CNSS 147,20 3 364,00 -1 071,00 -2 121,00 CNRPS 60,00 3 562,20 -190,80 -2 660,40 CNAM 137,80 2 437,00 704,70 4 008,00 1 435,00 30 749,00 -1 379,20 -5 265,80

(Source : Ministère des finances)