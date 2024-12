Pour 79% des entreprises publiques, la résistance au changement constitue l’obstacle majeur à la transition digitale, c’est ce qui ressort d’une enquête intitulée ” Les entreprises tunisiennes à l’ère de la transformation digitale”, menée par l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes (ITCEQ), rendue publique vendredi, à Tunis.

Selon cette enquête qui a porté sur 48 entreprises publiques, la pénurie au niveau des compétences numériques représente, aussi, un obstacle pour 72% des entreprises sondées dans la mesure où elle peut ralentir ou freiner leur processus de digitalisation.

D’autres facteurs opérationnels, non moins importants, ont été relevés comme obstacles au processus de digitalisation. Il s’agit, notamment, du cadre législatif (57%), de la gestion de la cyber-sécurité des données (43%), du manque de moyens de financement (43%) et de la complexité du processus de digitalisation (14,3%).

Malgré ces obstacles, l’enquête a pu démontrer que la plupart des entreprises publiques (74%), sont actuellement engagées dans des projets de digitalisation alors que 26% envisagent de s’y engager à l’avenir. Pour ces entreprises qui utilisent à 100% l’Internet, les réseaux sociaux et les plateformes informatiques dans leurs activités, la sécurité des données (100%) et la disponibilité des infrastructures numérique ( 96%), sont les facteurs les plus déterminants dans le processus de digitalisation de entreprises publiques.

D’après la même source, près de 33% des entreprises publiques ont recours à des achats en ligne et près de 20% procèdent à des ventes en ligne.

S’agissant du volet de la formation, l’enquête révèle que 95% des entreprises publiques dispensent des formations à leurs employés et 93% considèrent que l’apport de la formation est important au niveau de la maîtrise de nouveaux procédés et de l’assimilation de nouvelles méthodes.

Les responsables des entreprises publiques jugent que les compétences numériques des ingénieurs et des techniciens supérieurs et de celles des cadres administratifs sont très importantes à hauteur respectivement, de 86% et 75%.

S’agissant des services administratifs en ligne utilisés par les entreprises engagées dans la digitalisation, l’enquête révèle que ceux relatifs aux différentes déclarations (RNE 82,6%, télé-déclaration fiscale 80,4%, déclarations auprès de la CNSS 73,9% et la plateforme des marchés publics TUNEPS 80,4%), sont les plus utilisés en raison de leur caractère obligatoire.