Trois établissements publics ont obtenu le certificat de la norme ISO 21001:2018. Ces établissements sont L’Ecole nationale d’administration (ENA), le Centre de formation et d’appui à la décentralisation (CFAD) et l’Ecole nationale des finances (ENF).

Lors d’une cérémonie organisée, jeudi, à Tunis, ces établissements ont reçu leurs certificats à l’issue d’un formation qui a duré trois ans, dans le cadre du projet “Appui à la modernisation du système de formation et d’évaluation de la fonction publique (MFP)”.

Ce projet est mis en œuvre par la présidence du gouvernement représentée par le Comité général de la fonction publique, avec l’appui de la GIZ et financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

Lobna Zoghlami, directrice générale de la formation et du développement des compétences à la présidence du gouvernement, et responsable du programme de développement de la formation dans la fonction publique, a précisé que ce programme comprend trois axes principaux. Le premier consiste à élaborer une norme nationale de qualité de la formation. Le deuxième axe concerne la numérisation du système de formation. Et le troisième axe vise à accompagner trois établissements publics dans l’obtention de la certification internationale “ISO 21001”.

Zoghlami a précisé, jeudi, à l’agence TAP, qu’il s’agit de la première fois que trois établissements publics de formation obtiennent une certification de qualité internationale.