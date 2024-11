S’inspirant des visites inopinées du président de la république Kaïes Saïed, le gouverneur de Kasserine Zied Trabelsi s’est distingué, ces derniers temps, par de nombreuses descentes surprises, voire de visites imprévues dans plusieurs entreprises et établissements publics dans la région.

Au cours de ces visites, le gouverneur n’a pas manqué de relever de graves manquements et abus et de les transférer aux services de la présidence pour suivi, une démarche qui n’a pas été du goût de tout le monde. Gros plan sur ces visites et leur interprétation.

Lors de sa visite dans des fermes de l’Office des terres domaniales (OTD), le gouverneur Zied Trabelsi a déploré le mauvais rendement de ces unités, et ce, en comparaison avec les performance des fermes privées installées dans les mêmes localités.

En se rendant, à la briqueterie de Kasserine dont le partenaire privé menace de la fermer en raison de l’accumulation de dettes auprès de la STEG et de la CNSS, Zied Trabelsi, a constaté de graves irrégularités, des dégradations importantes et des dégâts considérables. En réponse à ces constatations, il a immédiatement chargé un huissier de justice, accompagné du représentant légal de la région, d’effectuer une inspection et de sceller les portes de l’administration avant toute reprise de l’activité.

Un gouverneur dynamique

La visite effectuée à la succursale de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) à Kasserine, a été pour le gouverneur une opportunité pour constater de visu plusieurs irrégularités et défaillances.

Au nombre des manquements relevés, l’absence de toute activité dans cette succursale en dépit de la présence d’une vingtaine d’agents qui reçoivent régulièrement leurs salaires de la SNCFT.

A relever également, l’état de délabrement dans lequel se trouve la logistique ferroviaire (gares, rails…) par l’effet de l’absence de contrôle et de mesures rapides pour engager des poursuites contre les contrevenants. Pis, l’exécution des jugements judiciaires à cet égard demeure bloquée.

Est il besoin de rappeler ici, que les trajets ferroviaires sur toutes les lignes de la région sont interrompus depuis plus de quatorze ans, notamment celles reliant Kasserine à Tunis via Kalaa Khasba, Kasserine à Sousse via Sbiba, et Kasserine à Gabès via Feriana et Majel Bel Abbès. Ces lignes, autrefois dédiées au transport de marchandises, n’ont plus aucune activité.

Problématique du transfert des dossiers aux services de la présidence

Suite à ces visites inopinées, le gouverneur de Kasserine a concocté des rapports accablants et les a transférés aux services de la présidence de la République pour un suivi approfondi.

Cette démarche du gouverneur a été fortement critiquée par les médias. Ces derniers y ont perçu une tendance à se déresponsabiliser et à ne pas remédier à la situation au plan régional.

Néanmoins, à regarder de près cette décision du gouverneur de Kasserine de transférer les dossiers aux services de la présidence, nous avons décelé, quant à nous, un message de bon sens. Celui de ne plus compter, uniquement, sur les gouverneurs et les autres ministères, notamment celles de l’agriculture, du transport, de l’industrie, du domaine de l’Etat et des affaires foncières… qui sont aussi responsables de la dégradation du domaine public. Ils sont tenus, en principe, de se démener pour trouver des solutions aux manquements signalés d’autant plus qu’ils sont les premiers concernés… Le message, c’est on ne peut plus clair…