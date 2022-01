Rachetée au mois d’août 2021 par le groupe Elloumi, considéré comme l’un des plus grands groupes industriels et exportateurs en Tunisie et spécialisé dans une grande variété de services, la Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK) est aujourd’hui en pleine transformation-restructuration.

Parmi les projets phares de la BTK, la création, dans les meilleurs délais, d’une filiale dédiée totalement à l’international, voire d’une véritable banque off shore adaptée aux ratios règlementaires internationaux (normes de Bâle…).

Les premiers responsables de la banque, en l’occurrence Faouzi Elloumi et Zouheir Ouakaa, respectivement président du Conseil d’administration et directeur général de la banque, insistent pour qu’on ne confonde pas ce type de métier à l’international avec l’activité off shore résidente de la BTK. Pour eux, il s’agit d’une banque réellement off shore opérant à l’étranger.

Les deux responsables, qui s’exprimaient dans le cadre d’une interview accordée à un magazine de la place, précisent que cette banque opérera à l’international et sera cotée dans les grandes Bourses du monde (New York, Dubaï entre autres).

Fort de son expérience à l’international dans le domaine industriel (une présence dans tous les continents), le groupe Elloumi serait capable de faire des montages internationaux en globalisant avec des clients appartenant aux différents pays du monde.

A ce propos, la BTK est sollicitée par un groupe d’investisseurs français pour participer à hauteur de 20% à une nouvelle banque qui sera lancée en Guinée.