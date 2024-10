La BTK BANK est ravie de dévoiler son nouveau concept d’agence : Un point de contact contemporain pensé pour offrir une expérience client moderne et simplifiée.

Pour répondre aux nouvelles attentes des clients et dans une démarche de modernisation de ses infrastructures, BTK BANK annonce, à travers l’ouverture de sa première agence pilote située au « Lac 2 », le lancement de son nouveau concept alliant simplicité et technologies et incarnant pleinement ses valeurs de banque globale.

Une cérémonie d’inauguration mémorable :

La cérémonie d’inauguration de la nouvelle agence a eu lieu le lundi 14 octobre 2024, en présence d’invités d’honneur, de partenaires et des hauts cadres de la banque.

Pour mettre en lumière l’orientation futuriste de la BTK Bank, l’ouverture officielle a été marquée par un Hand Scan Launching, conduit par le président et le vice-président du conseil d’administration de la banque, remplaçant ainsi la traditionnelle coupure du ruban inaugural et soulignant l’innovation de la banque.

Ce moment marquant a été suivi d’une visite de l’espace, permettant aux invités de découvrir le nouveau concept conçu pour le confort des clients.

Le nouveau concept d’agence :

Dans cette nouvelle agence, conçue dans les moindres détails pour refléter une quête constante d’excellence, les clients retrouvent les éléments suivants:

Un Lounge digital : Un espace d’attente équipé de tablettes permettant de découvrir les produits, simuler un crédit, consulter les taux de change, ou encore suivre les actualités de la banque.

Cet espace sera prochainement renforcé par l’ajout d’un assistant virtuel, basé sur une technologie d’intelligence artificielle, pour offrir une prise en charge instantanée et personnalisée.

Cet espace sera prochainement renforcé par l'ajout d'un assistant virtuel, basé sur une technologie d'intelligence artificielle, pour offrir une prise en charge instantanée et personnalisée. Un Express Banking Space : Accessible 24/7, cet espace permet aux clients et passagers de réaliser de nombreuses opérations bancaires en toute autonomie.

Une solution de gestion de file d'attente baptisée « SMART RDV » : Les clients peuvent réserver un ticket digital à distance depuis leur téléphone, optimisant ainsi leur temps d'attente.

Un affichage publicitaire quasi-digital

Des places de parking réservées exclusivement pour les clients.

Un service d’excellence : Une équipe expérimentée et avec une bonne connaissance du terrain pour accompagner les clients dans tous leurs projets.

L’inauguration de cette nouvelle agence constitue une étape importante pour la banque, inscrivant l’extension de son réseau d’agences dans sa stratégie, avec un objectif de 86 agences à travers le territoire tunisien, affirmant ainsi sa dynamique de transformation et renforçant sa proximité avec ses clients.

Toute l’équipe de la BTK BANK sera honorée de vous accueillir dans sa nouvelle agence «BTK BANK LAC 2 » et espère vous compter parmi sa nouvelle clientèle.

Adresse : Résidence Equinoxe, avenue de la Bourse les jardins du Lac 2 – Tunis

Revivez en vidéo l’inauguration de notre nouvelle agence au Lac 2