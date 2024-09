Le conseil d’administration de la Banque Tuniso Koweitienne (BTK) a décidé, lors de sa réunion, le 25 septembre 2024, sur proposition du directeur général, Lassaad Ben Romdhane, de nommer Mehdi Ben Rayana au poste de directeur général adjoint (DGA) à la BTK, chargé des risques et engagements et Zied Fatnassi, directeur général adjoint chargé des activités IT et supports.

Mehdi Ben Rayana, présent au sein de la BTK depuis 2008, a débuté sa carrière en tant qu’analyste du risque à la Direction des risques. Depuis le 1er novembre 2023, il occupait la fonction de directeur du Pôle Risques et Engagements de la banque.

De son côté, Zied Fatnassi, qui assumait les responsabilités de directeur des systèmes d’information avant sa nouvelle nomination, contribuera désormais à renforcer les activités technologiques et supports de la BTK.