BTK : Clôture de l’emprunt obligataire

L’intermédiaire en Bourse BTK Conseil a annoncé que les souscriptions à l’emprunt obligataire «BTK 2024-1» d’un montant de 25 000 000 dinars, émis par appel public à l’épargne, ouvertes le 18 décembre 2024, ont été clôturées le 18 décembre 2024, pour un montant de 25 000 000 dinars.

Office Plast : Non renouvellement du contrat de liquidité

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions OFFICE PLAST et l’intermédiaire en bourse MAXULA BOURSE informent le public que le contrat est arrivé à échéance le 17-12-2024. Il est rappelé que le contrat de liquidité entré en vigueur le 17-12-2020 a été lancé pour 25 000 titres OFFICE PLAST et un montant de 100 000 dinars. Jusqu’au 17-12-2023, il était composé de 105 451 titres OFFICE PLAST et 532 734 dinars de liquidité. Actuellement, il est composé de 105 851 titres OFFICE PLAST et 17 449 dinars de liquidité. Il est à noter que les principaux actionnaires de la société OFFICE PLAST vont mettre fin à ce contrat et ne sera pas renouvelé.