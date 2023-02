Le Groupe BTK participe à la 10ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat « Riyeda »

Bien consciente de son rôle d’acteur de premier plan de l’économie tunisienne, la BTK Bank participe à la 10ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat « Riyeda » qui se tiendra les 22 et 23 février à la Cité de la Culture.

Les équipes du Groupe BTK seront ravies d’accueillir l’ensemble des participants à ce festival de l’entrepreneuriat afin de mettre à leur disposition son savoir-faire et son expertise dans le conseil, l’accompagnement et le financement des entrepreneurs.

Cet événement sera l’occasion pour la BTK Bank, qui s’identifie comme partenaire des promoteurs, de l’idée à la concrétisation en passant par l’ingénierie financière, de présenter sa large gamme de produits et services qui reflète son statut de banque globale, au service de l’économie et bionique, donc offrir le bon mélange entre les technologies numériques et le contact humain, qui reste essentiel.

Aussi, cet évènement incontournable et fortement attendu, sera une occasion renouvelée pour présenter les offres des filiales du Groupe BTK, dont notamment BTK Capital, BTK Conseil, BTK Finance et BTK Leasing.

Lors de sa 10ème édition, le Salon de l’Entrepreneuriat « Riyeda » réunirases participants, en présentiel ou en ligne sur sa plateforme, autour de la thématique « Les Femmes Leaders et Entrepreneurs ».