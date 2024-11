Dans le cadre de son plan stratégique de transformation, La BTK BANK annonce le démarrage officiel de son programme DATA avec le projet d’acquisition et d’implémentation d’un système décisionnel en partenariat avec Keyrus, expert reconnu dans la Data Intelligence.

C’est autour d’une cérémonie qui a réuni l’équipe de la BTK BANK et celle de Keyrus que le kick off de ce projet a eu lieu dans une ambiance alliant dynamisme et expertise.

L’objectif principal de ce programme est de transformer la BTK BANK en une banque entièrement Data-Driven, où les données guideront les décisions stratégiques et opérationnelles afin d’offrir des services performants et constamment adaptés aux besoins de sa clientèle.

Concrètement, la nouvelle plateforme décisionnelle s’appuiera sur les technologies avancées de Qlik Sense et Talend, reconnues pour leur expertise en Data Intelligence

En s’associant à Keyrus, dont l’expertise s’est affirmée dans de nombreux projets financiers, BTK BANK entend créer une synergie pour bâtir une infrastructure analytique capable de répondre à un large éventail de besoins.

L’output de ce projet permettra à la banque de développer des cas d’usage avancés, soutenant ainsi la mise en œuvre de sa stratégie Data en optimisant l’analyse et l’exploitation des données pour des prises de décision plus pertinentes et réactives.

Dans ce cadre, M. Lassaad BEN ROMDHANE, Directeur Général de la BTK BANK, a affirmé : “Grâce à cette infrastructure, nous renforcerons notre positionnement en tant que banque agile et innovante dans le secteur bancaire.”

M. Elyes Khodja, Directeur des expertises Data Intelligence chez Keyrus MEA, a également ajouté :

“Le savoir-faire des équipes techniques et métiers de la BTK Bank, combiné à l’expertise de Keyrus, favorisent une collaboration efficace et fructueuse, ancrée dans des technologies de pointe en matière de données. Cette initiative permettra à la banque de déployer une infrastructure moderne et performante, couvrant dès le départ plusieurs lots analytiques, et évoluant constamment pour profiter des dernières avancées du marché”.

À propos de la BTK BANK

La BTK BANK, dont le Groupe ELLOUMI est actionnaire de référence, a été créée en 1981 comme une banque de développement. Elle est devenue une banque universelle en 2004.

Avec 36 agences et plus de 400 collaborateurs, elle a étendu son activité pour offrir le meilleur de ses services à tous ses clients particuliers, professionnels, PME et grandes entreprises. Outre le Groupe ELLOUMI (60 %), ses actionnaires sont l’État tunisien (20 %) et Kuwait Investment Authority (20 %).

Le Groupe BTK est composé par une banque et des filiales spécialisées autour des métiers de la finance (Leasing, Recouvrement, Intermédiation boursière, Conseil, SICAR, SICAV).

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur LinkedIn ou visitez notre site web www.btkbank.com

À propos de Keyrus

Keyrus est votre partenaire incontournable en Data Intelligence et Transformation Digitale, dédié aux entreprises qui souhaitent optimiser leur performance et anticiper les défis de demain. Forts de notre engagement et de notre expertise dans le développement de solutions data et digitales pour la gestion de la performance, nous permettons aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs données, d’optimiser leur stratégie digitale et d’améliorer l’expérience client.

En tant que partenaire unique pour votre transformation digitale, Keyrus vous accompagne à chaque étape, du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle de vos projets data et digitaux. Présent dans 27 pays avec plus de 26 ans d’expérience et 3 000 collaborateurs, Keyrus est un acteur mondial engagé à vous guider vers l’excellence numérique, à stimuler l’innovation et à enrichir l’expérience de vos clients.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur LinkedIn ou visitez notre site web www.keyrus.com/mea

Contact : Elyes Khodja, +216 20 417 391, elyes.khodja@keyrus.com