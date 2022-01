Le ministère de l’Environnement est en train de préparer le texte d’application du décret numéro 32 du 6 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l’importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché local.

En outre, une campagne de sensibilisation à cette question est en cours de préparation, a indiqué Awatef Messai, directrice de la qualité de vie au ministère de l’Environnement.

Une fois publié, le texte d’application devrait permettre notamment de saisir tous les sacs commercialisés sans marquage, a déclaré la responsable sans préciser la date exacte de sa parution au JORT.

Elle a cependant affirmé que les entreprises productrices de sacs en plastique en Tunisie, qui bénéficient toujours de délais d’adaptation aux exigences du texte paru depuis début 2020, sont associées à ce projet à travers l’UTICA.

Lire aussi: Production de sacs en plastique : Les fabricants-transformateurs se rebiffent

S’agissant du programme de la campagne de sensibilisation, financée par l’Espagne, il sera mené par les associations environnementales et portera sur la production de dépliants et affiches sensibilisant les citoyens à l’importance de limiter l’utilisation des sacs en plastique responsables de la défiguration du paysage urbain et rural en Tunisie.

Quelque 3,2 milliards de sacs en plastique sont commercialisés en Tunisie chaque année, dont 2 milliards seulement sont produits localement et 1,2 milliard sont importés de plusieurs pays dont la Libye et l’Algérie.

Le secteur formel de production des sacs en plastique compte 42 entreprises mais ne détient que 20% du marché contre 80% détenus par le marché informel.

Pour mémoire, l’interdiction des sacs à usage unique, les sacs contenant une forte concentration de métaux lourds et les sacs en plastique d’origine inconnue, devait être concrétisée à partir du 1er mars 2020 pour les espaces commerciaux et les pharmacies et à partir du 1er janvier 2021 pour les producteurs et les fournisseurs de sacs en plastique.

