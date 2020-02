La Tunisie interdira officiellement, à partir de mars 2020, la production, la distribution, l’importation et la détention de tous les types de sacs en plastique à usage unique avec ou sans anses intégrées ou ajoutées et fournis gratuitement, ou avec une contrepartie au consommateur dans les points de vente et locaux commerciaux.

Cette interdiction aura lieu en vertu du décret gouvernemental numéro 32 de 2020 (16 janvier 2020) entrant en vigueur à partir de mars 2020, s’agissant des espaces commerciaux et des pharmacies, et à partir du 1er janvier 2021 pour les producteurs, importateurs, fournisseurs et détenteurs de sacs en plastique à usage unique dont l’épaisseur est inférieure à 40 microns ou d’une capacité ne dépassant pas 30 litres.

L’article 4 de ce décret stipule que tous les sacs en plastique, dont la production, la fourniture, la distribution et la détention sur le marché intérieur sont possibles conformément, aux dispositions de ce texte, doivent porter une indication claire rédigée en langue arabe avec la possibilité d’ajouter une autre langue. Ils doivent également comporter des données sur le nom du producteur ou de l’importateur, la date de fabrication, les matières utilisées pour sa fabrication, l’épaisseur et la capacité ainsi que l’expression “sachet biodégradable”, en plus de la référence de la norme ou du classement technique y afférent.