Amen Bank affirme son rôle de leader dans la transition énergétique tunisienne. La banque a organisé ce lundi une conférence cruciale pour ses clients, allant des grandes entreprises aux PME, sous le thème “Transition énergétique : Amen Bank, un acteur clé du changement”. L’objectif principal est clair : accélérer la marche de la Tunisie vers un modèle économique bas carbone.

Néji Ghandri, Président du directoire d’Amen Bank, a inauguré l’événement, soulignant l’importance de cette initiative. La conférence a été marquée par plusieurs ateliers dédiés à la décarbonation de l’économie, aux mécanismes de financement innovants et aux formes d’accompagnement spécifiques proposées par la banque.

Une annonce majeure a été faite : la création d’un département entièrement dédié au financement vert. Cette nouvelle entité sera dotée d’une équipe d’experts qualifiés, dont la mission sera de guider les entreprises dans leur démarche de transition énergétique ou dans le développement de projets d’énergies propres.

Selon Néji Ghandri, “Réduire la facture énergétique peut créer des emplois, booster la productivité et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement.” Une vision qui s’appuie sur des actions concrètes : Amen Bank a déjà financé 35 projets solaires et compte bien amplifier cet effort pour encourager davantage d’investisseurs à s’engager dans cette voie.

Dans un contexte mondial marqué par la volatilité des prix du pétrole, Néji Ghandri a insisté sur le fait que la transition énergétique représente à la fois une urgence impérieuse et une opportunité sans précédent. Il a rappelé le rôle essentiel du secteur bancaire, et plus particulièrement celui d’Amen Bank, pour soutenir cet élan national.

Le dirigeant a également alerté sur les défis majeurs auxquels la Tunisie est confrontée, notamment un déficit énergétique avoisinant les 9 milliards de dinars. Il a en outre souligné l’impact potentiel de la taxe carbone européenne, qui entrera en vigueur en janvier 2026 et pourrait pénaliser lourdement les exportations tunisiennes vers l’Union Européenne si les entreprises locales n’adoptent pas rapidement des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Pour faciliter ces investissements cruciaux, Amen Bank, en partenariat avec des bailleurs de fonds internationaux, prépare de nouveaux produits financiers. Ces offres promettent des taux préférentiels et des durées de remboursement attractives, pouvant aller jusqu’à 10 ou 20 ans, afin de rendre l’investissement dans le solaire et la transition énergétique plus accessible que jamais.

