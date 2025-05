Les défis liés à la décarbonation, à la durabilité et à la conformité aux exigences de la nouvelle taxe carbone aux frontières qui entre en vigueur en 2026 en Europe, ont été abordés lors d’une journée sur « La compétitivité verte : financer les PME de demain » organisée, jeudi, à Tunis, par la BH Bank en collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE).

Organisée dans le cadre du programme européen « Trade and Competitiveness Programme (TCP) », qui vise à renforcer la compétitivité des PME tunisiennes sur les chaînes de valeur exportatrices prioritaires (Agriculture, Agroalimentaire, Textile, Automobile), cette journée, vise, selon le Directeur Général par intérim de la BH Bank, Lotfi Ben Hammouda, à sensibiliser les PME tunisiennes à l’importance d’adopter des approches de production durables en intégrant les exigences environnementales liées notamment à la décarbonation et à la rationalisation de l’usage des ressources naturelles.

Ben Hammouda a également, mis l’accent sur l’impératif pour les acteurs financiers publics et privés de s’inscrire dans cette démarche de verdissement en mobilisant les outils et les financements nécessaires pour favoriser l’émergence de PME durables et anticiper les défis liés à la nouvelle taxe carbone pour que celle-ci ne se transforme en barrière face aux entreprises nationales.

Il a, à cet égard, exprimé l’engagement de la BH Bank dans le cadre de sa stratégie 2023-2026 à accompagner la transition verte des PME, affirmant l’adhésion de la banque à l’initiative lancée par l’UE et la BEI pour financer le projet d’appui à la relance économique des PME et des entreprises de taille intermédiaire tunisiennes à travers une ligne de crédit de 170 millions d’euros, conclue fin 2024 entre la BEI et la Tunisie.

De son côté, le Chef de la Représentation de la BEI en Tunisie, Jean Luc Revéreault, a indiqué que cette journée marque le lancement effective de cette initiative, après, la publication, la semaine dernière, par la Banque centrale de Tunisie, des conditions d’utilisation de cette ligne par le secteur financier tunisien.

« La BEI discute aussi avec ses partenaires bancaires une ligne de garantie qui permettra de partager les risques liés au financement des PME pour aider les banques à financer les entreprises qui sortent du cadre normal d’activité de ces banques » a-t-il indiqué formulant l’espoir de voir la BH Bank adhérer à cette initiative.

Le responsable européen a, par ailleurs, affirmé, la mobilisation par l’UE, d’une ligne d’accompagnement dans l’objectif de permettre aux PME tunisiennes d’élaborer des business plans bancables et de bénéficier d’un accompagnement par des experts en vue de verdir leurs processus de production ».

Intervenant, le Directeur du marché PME-TPE chez BH Bank, Chawki Aouinet a insisté sur l’importance de faire de la nouvelle taxe européenne sur les émissions carbone une opportunité pour les entreprises nationales et non un handicap, appelant ces entreprises à prendre conscience de la nécessité d’ajuster leurs modes de production et à bénéficier de toutes les opportunités de financement vert qui leurs sont offertes.

Il a précisé que le programme européen « Trade and Competitiveness Programme (TCP)» et la ligne de crédit mobilisée par la BEI s’adressent essentiellement aux entreprises exportatrices vers l’UE mais également à celles qui se trouvent dans les chaînes de valeur en fournissant les entreprises exportatrices et à celles aussi qui souhaitent intégrer ces chaînes de valeur et accéder au marché européen à travers une mise à niveau de leurs systèmes de production ».