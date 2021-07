“Changeons ensemble nos attitudes, dites non aux sacs en plastique”, tel est le slogan de la campagne qui a démarré samedi 3 juillet 2021, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale sans sac en plastique “Plastic Bag Free Day”, laquelle vise à éliminer l’utilisation de sacs en plastique à usage unique dans le monde .

En Tunisie, la campagne est lancée notamment par le Fonds mondiale pour la nature (WWF) qui précise sur sa page Facebook qu’en Tunisie 20 000 tonnes de plastique par an sont recyclées en sacs destinés aux courses, alors que le pays ne se contente pas seulement de produire 3 milliards de sacs par an, il en importe même 1,2 milliard d’autres.

Le Fonds regrette a cet égard, la non application jusqu’à présent, du décret 32-2020 du 16 janvier de la même année, qui vise bannir la distribution gratuite des sacs en plastique à usage-unique, dont l’épaisseur est inférieure à quarante microns et ce dans les espaces commerciaux publics et privés, ainsi que dans les pharmacies et ce à partir du début janvier 2021. Entre temps, les sacs en plastique continuent à défigurer le paysage naturel dans le pays.

Parmi les entités qui s’opposent à l’interdiction des sacs en plastique en Tunisie, figure le lobby des fabricants.

A cet égard, la Chambre syndicale des fabricants-transformateurs de plastique a justifié son rejet du décret 32-2020, par la non application par le ministère de l’Environnement, des accords relatifs à l’indemnisation des industriels touchés qui ont été contraints à fermer leurs entreprises et à l’accompagnement technique de ces derniers, afin de leur permettre d’investir dans de nouveaux équipements industriels et de s’adapter aux nouvelles technologies de fabrication des sacs biodégradables.

Les accords signés engagent en effet, le ministère de l’Environnement à mettre en place des nouveaux mécanismes d’indemnisation et d’accompagnement des industriels touchés, afin de leur permettre de passer de la fabrication des sacs en plastique à usage unique à la fabrication des sacs “eco-friendly” ( respectueux de l’environnement) dont l’épaisseur est égale à 40 microns et des sacs biodégradables.

pour la Chambre, l’étude relative au dossier du plastique réalisée par le ministère de l’Environnement a également prouvé la nécessité de mobiliser une enveloppe de 33 millions de dinars et de fusionner le FODEP (Fonds de Dépollution) et le FODEC (Fonds de Développement de la Compétitivité industrielle) pour l’indemnisation des industriels concernés.

Selon les chiffres de l’ONU, environ 5000 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans le monde, ce qui représente 10 millions de sacs plastiques par minute. Or, seulement 9% des 9 milliards de tonnes de plastique produit sur Terre sont recyclées.

Aujourd’hui, 150 millions de tonnes de plastique se trouvent dans l’océan, selon WWF. Des scientifiques parlent même d’un ” septième continent plastique ” pour désigner une décharge flottante située dans l’océan Pacifique.