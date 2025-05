Le réseau arabe pour la lutte contre les polluants environnementaux émergents, dit EPN, une initiative visant à relever les défis environnementaux liés aux polluants émergents dans la région arabe, a appelé à accroitre d’efforts pour lutter contre la pollution par les microplastiques et les substances chimiques très persistantes, plus connues sous le nom de PFAS, dans la région.

Le réseau a souligné la nécessité de renforcer les actions de détection de ces polluants et d’améliorer les mécanismes de suivi environnemental en plus du développement de la recherche scientifique visant à identifier les solutions environnementales durables et de la sensibilisation du public sur l’usage responsable des produits en plastique et les produits chimiques.

La coopération entre les cercles scientifiques et sociaux est indispensable pour réduire la pollution et protéger les ressources et la santé humaine, estime le réseau.