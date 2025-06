Une campagne de nettoyage d’envergure a été lancée, lundi, à Monastir, sous le slogan «vaincre la pollution plastique», avec pour objectif de redonner tout leur éclat à plusieurs sites patrimoniaux emblématiques de la ville.

Les interventions, qui se poursuivront jusqu’au 5 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, portent sur le site archéologique de Ribat Essayda, les abords de la Grande Mosquée, ainsi que sur le Ribat de Monastir, hauts lieux de l’histoire et du patrimoine national.

Cette initiative est menée par l’Association Club des Générations de Monastir, en coordination avec la direction régionale de l’environnement du Centre-Est, la représentation régionale de l’Agence nationale de gestion des déchets, l’Institut national du patrimoine, et la municipalité de Monastir, a précisé à l’agence TAP Fethi Besbes, président de l’association porteuse du projet.

Cette opération prévoit notamment l’arrachage des végétations adventices et la collecte des déchets plastiques, qui altèrent actuellement l’esthétique de ces espaces à haute valeur symbolique et touristique.

Les abords du Ribat, de la Grande Mosquée et de l’esplanade attenante sont particulièrement affectés par une prolifération d’herbes indésirables et une accumulation de détritus plastiques (sacs, bouteilles…), notamment dans le jardin jouxtant la mosquée et la partie non clôturée de Ribat Essayda, à proximité des commerces.

Les espaces verts entourant le Ribat, autrefois valorisant la beauté de ce joyau architectural, feront également l’objet de cette campagne de remise en valeur.

Il est par ailleurs prévu, selon la même source, une nouvelle intervention le 5 juin au niveau des remparts de la médina, avec la participation active de jeunes riverains de ce quartier historique.