” Si le plastique a commencé par faciliter nos vies, il encombre aujourd’hui nos décharges, défigure nos paysages, s’infiltre dans les mers et océans et se transforme en fumées toxiques, ce qui en fait l’une des menaces les plus graves pour la planète ” s’est alarmée, vendredi, la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui.

” De plus, de nombreux produits en plastique contiennent des additifs dangereux qui peuvent constituer une menace pour notre santé, voire pour la fertilité et la survie de l’espèce “, a-t-elle ajouté, lors d’une conférence tenue par son département pour présenter le programme des Journées mondiale et nationale de l’environnement, qui seront fetées respectivement les 5 et 11 juin 2023, sur le thème ” Solutions durables pour réduire la pollution due au plastique “.

Rappelons qu’environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent chaque année dans les océans. Ce chiffre pourrait tripler d’ici 2040, sachant que la pollution plastique menace plus de 300 mille espèces, selon le rapport final de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (UNEA-5) tenue à Nairobi, en Mars 2022.

La ministre a également mis l’accent sur l’importance de l’éducation aux différentes thématiques environnementales (protection et/ou restauration de la biodiversité, poursuite d’un développement durable, transition écologique, atténuation et adaptation aux changements climatiques…), laquelle constitue une mesure d’accompagnement des politiques publiques en la matière.

La célébration des Journées mondiale et nationale de l’environnement s’étalera sur plusieurs jours (du 5 au 15 juin 2023), afin de pouvoir aborder divers thèmes dans un objectif d’information et de sensibilisation des acteurs.

Des performances artistiques (opérette, œuvres musicales) sont prévues ainsi que plusieurs activités, notamment l’organisation, les 5 et 6 juin à la Cité de la culture, d’une foire destinée à l’exposition de différents projets, réalisations et solutions en lien avec l’environnement.

Une soirée environnementale intitulée ” Femmes ambassadrices, soutien par excellence du développement durable ” est prévue le 7 juin au jardin botanique de Tunis (Arboretum) et à la Cité des Sciences.

D’autres événements, ateliers, forums et conférences portant sur diverses thématiques environnementales sont prévus du 8 au 15 juin. Dans une déclaration aux médias en marge de cette conférence, la ministre a incité les citoyens à utiliser les sacs fabriqués en tissu ou ceux issus de l’artisanat pour acheter le pain afin de soutenir les efforts déployés par le ministère dans la limitation des sacs en plastique. Elle a appelé à éviter les emballages en papier proposés par les boulangeries modernes étant donné qu’ils ne sont pas amis de l’environnement et que leur processus de production nécessite de grandes quantités d’eau et d’énergie.

Elle a fait remarquer que l’interdiction des sacs en plastique dans les boulangeries modernes et subventionnées permet d’éviter l’usage de 5 millions de sacs en plastique quotidiennement. Rappelons que les sacs en plastique ont été totalement, interdits dans toutes les boulangeries tunisiennes à partir du 23 mars 2023, en vertu d’accords de partenariat, signés le 17 mars dernier, entre le ministère de l’Environnement, la chambre syndicale des boulangeries et (UTICA) et le groupement professionnel des boulangeries modernes (CONECT).

La décision, qui concerne également, les commerces qui vendent du pain, concerne 5000 boulangeries du pays, (dont 3500 subventionnées et 1500 modernes), qui proposent environ 10 millions unités (de pain) par jour. Ces boulangeries servent environ 5 millions de sacs en plastique à usage unique par jour, selon des données fournies à l’occasion de la signature des conventions avec les deux syndicats. Tous les locaux de commerce qui vendent du pain sont aussi concernés par cette décision et les contrevenants risquent d’être sanctionnés d’amendes allant de 100 dinars à 50 mille dinars.