Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, et la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jebri, ont assisté ce vendredi matin, au Centre sectoriel de formation en électronique à Den Den, à une cérémonie de remise de certificats d’habilitation à la première promotion (50 cadres) formée dans le cadre du programme de formation destiné aux cadres éducatifs non spécialisés travaillant dans les jardins d’enfants privés.

Issue de 12 gouvernorats (Manouba, Ben Arous, Ariana, Gafsa, Gabès, Tozeur, Kébili, Mahdia, Monastir, Le Kef, Zaghouan et Sidi Bouzid), cette première promotion fait partie d’un ensemble de 2 182 cadres ayant suivi une formation de 18 mois. Une deuxième promotion, regroupant des éducateurs de Sfax, Médenine, Kasserine, Kairouan, Siliana, Béja et Monastir, a également entamé sa formation cette année.

Mis en œuvre dans le cadre d’une convention-cadre signée en février 2023 entre les deux ministères, ce programme, vise à développer les compétences des intervenants dans la petite enfance, à renforcer leur qualification professionnelle, et à leur ouvrir des perspectives d’évolution de carrière.

À cette occasion, Asma Jebri a souligné que ce programme quinquennal de formation, couvrant les 24 gouvernorats et ciblant plus de 4 200 cadres non spécialisés, répond aux exigences du nouveau cahier des charges relatif à l’ouverture des jardins d’enfants. Il s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de la qualité de l’encadrement éducatif et social des enfants en bas âge, période cruciale pour leur développement cognitif, émotionnel et social.

Elle a également insisté sur l’importance de renforcer la coopération intersectorielle, notamment en exploitant les outils numériques et les plateformes de formation à distance, afin de moderniser les dispositifs de formation continue et d’assurer une meilleure protection et prise en charge de l’enfant.

Pour sa part, Riadh Chaoued a mis l’accent sur l’importance de la coordination entre tous les départements ministériels pour améliorer les compétences des professionnels dans tous les secteurs, et réduire les formes de travail précaire. Il a affirmé que la qualification des éducateurs participe à la stabilité de leur situation professionnelle et à la promotion du rôle social de l’État, tout en garantissant un meilleur avenir pour les enfants d’aujourd’hui, “hommes de demain”.

Elaboré par le Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle en collaboration avec la Direction générale de l’enfance, ce programme, alterne des sessions en présentiel, à distance, et des stages pratiques totalisant 120 heures de formation via la plateforme « L’École ouverte pour les travailleurs ».

La dernière promotion, concernant les gouvernorats de Jendouba, Sousse, Nabeul et Tataouine, démarrera en septembre 2025 pour se poursuivre jusqu’en décembre de la même année.