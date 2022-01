Environ 488 infractions économiques ont été relevées entre le 8 et le 10 janvier 2022 dans le cadre du programme spécifique des contrôles économiques lancé par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, depuis octobre 2021.

Les opérations de contrôle effectuées par les services du contrôle économique ont également permis de saisir 21,6 tonnes de fruits et légumes, 26 tonnes de produits alimentaires subventionnés et 0,44 tonne de viande de volailles et de poissons.

Le ministère a par ailleurs précisé que ces opérations ont aussi abouti à la saisie de 80600 œufs, 213 litres de l’huile végétale subventionnée, 2 tonnes d’aliments de bétail, 140 paquets de cigarettes et de 30 tonnes de ciment.