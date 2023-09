Plus de trois mille (3351) infractions ont été relevées, du 1er au 22 septembre 2023, par les équipes de contrôle économique, relevant du ministère du Commerce et du développement des exportations.

Ces infractions, relevées après 22 851 opérations d’inspection, portent sur des dépassements au niveau des prix et le monopole (1440), l’atteinte à transparence des transactions (1400), le détournement des produits de la subvention (155) et la qualité, la métrologie et d’autres domaines (356), a indiqué le ministère du Commerce, samedi.

Les équipes de contrôle ont saisi notamment 334 tonnes de légumes et fruits, 225 tonnes de produits fourragers, 203 tonnes de céréales et dérivés, 39 378 litres d’eau minérale, 11 508 litres de lait, 2147 litres de l’huile végétale subventionnée, 10 tonnes de sucre…