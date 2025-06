Près de 194 inspecteurs devront rejoindre la structure chargée du contrôle économique au sein du ministère du commerce et du développement des exportations à l’issue du lancement d’un concours externe.

Selon le directeur chargé des recherches Economique au sein du département du commerce Zouheir Bouzayen, les nouveaux recrus devront rejoindre le terrain, au cours du mois de septembre prochain, après une session de formation d’un mois au sein de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et de la structure administrative chargée du contrôle économique relevant du ministère.

Dans une déclaration à TAP, le responsable a indiqué que ces nouveaux recrutements s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer la structure chargée du contrôle économique .

Ces recrutements programmés au titre de l’année 2024, ne manqueront pas de renforcer les équipes de travail sur terrain et remplaceront le nombre important d’agents partis à la retraite au cours des dernières années, a fait savoir le responsable.

Et d’ajouter que les nouveaux recrus possédant un niveau universitaire, seront en mesure d’effectuer des opérations ciblées notamment dans les dossiers de la concurrence et la spéculation.

Au cours des cinq premiers mois 2025, le nombre des contraventions économiques enregistrées ont atteint 45418, contre 42350 contraventions enregistrées au cours de la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 7%.

Selon les données de la direction générale de la concurrence et des recherches économiques relevant du ministère du commerce, près de 1300 tonnes de produits alimentaires, légumes et fruits , sucre et huile végétale ont été saisies jusqu’à la fin du mois de mai 2025.