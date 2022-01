Après sa sortie européenne et une tournée dans plusieurs festivals à travers le monde en 2021, le film “Streams” de Mehdi Hmili fera sa sortie nationale en salles à partir du 19 janvier 2022.

Le distributeur de Streams en Tunisie, Hakka Distribution, prévoit une projection presse à la veille de la sortie nationale du film. Elle aura lieu, le 18 janvier à 10h30, à la salle Tahar Cheriaa à la Cité de la Culture, en présence de l’équipe artistique.

Au mois de septembre dernier, ce long-métrage de fiction (122′) écrit et réalisé par Mahdi Hmili avait été diffusé dans les salles de cinéma au Luxembourg.

Auparavant, il avait fait sa première mondiale dans le cadre de la 74ème édition de Locarno Film Festival, organisée au mois d’août en Suisse. Il figurait en compétition officielle dans la section “Cineasti Del Presenti” parmi une sélection de 15 films de réalisateurs émergents issus du monde entier.

La première arabe de Streams avait eu lieu au mois de décembre dans le cadre de la 43ème édition du Festival international du film du Caire, organisée du 26 novembre au 3 décembre. Il figurait en compétition officielle de ce festival d’envergure où il a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, attribué Afef Ben Mahmoud.

Il a été sélectionné, notamment en compétition officielle du Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) en Belgique et de La Mostra de Valencia du cinéma Méditerranéen, en Espagne qui fêtaient leurs 36èmes éditions au mois d’octobre.

Il figurait également dans la sélection officielle, compétition internationale, du 13ème Festival international de Cine en Centramérica, Icaro, organisé du 4 au 11 décembre, au Guatemala.

“Streams” est le deuxième long-métrage de Mehdi Hmili, dont la phase finale du tournage a eu lieu, fin 2019 à Mutuelleville, à Tunis. Le réalisateur et scénariste demeure sur ses thèmes de prédilection et traite des questions en relation avec les plus démunis dans un pays miné par la corruption et sur fond d’un cadre politique agité.

La bande originale de Streams est signée par le compositeur tunisien Amine Bouhafa dont les œuvres accompagnent plusieurs films arabes et étrangers. Le casting réunit des acteurs et actrices comme Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahya, Zaza, Sarah Hannachi et Slim Baccar.

Le film est une production de Yol Film House, avec MAD Solutions pour la distribution. Il s’agit d’une coproduction internationale entre la Tunisie, la France et le Luxembourg bénéficie du soutien de trois coproducteurs, Tarantula Luxembourg, MPM Film et Clandestino Production.

Synopsis du film :

Ce Drame social relate l’histoire d’Amel qui travaille dans une usine à Tunis. Elle vit avec son mari alcoolique, Tahar, une ancienne gloire du football local, et leur fils unique, Moumen, un gardien de foot talentueux. Pour convaincre le patron de l’usine de lui fournir un piston pour son fils, Amel trahit ses collègues qui mènent une grève.

Amel rencontre le piston : Adel, un homme d’affaires qui profite de la situation et abuse d’Amel. Mais la police les arrête, le scandale devient viral et Amel est accusée d’adultère. Relâchée après quelques mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.