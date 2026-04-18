Les Journées du Film Francophone « Cine F » ont été lancées jeudi à l’Institut français de Tunisie (IFT) à Tunis, avec une sélection de 15 films issus de 13 pays. Cette ouverture a été marquée par la projection du long-métrage tunisien Par-delà les montagnes de Mohamed Ben Attia et l’annonce de la première édition du prix des jeunes influenceurs francophones.

Coordonnée cette année par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, Cine F est organisé par le Groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie (GAF) qui est présidé par Mwendanga Musengo Désiré-Salomon, ambassadeur de la République Démocratique du Congo (RDC) en Tunisie.

La manifestation se tient du 9 au 25 avril dans les Instituts français de Tunis, Sousse et Sfax ainsi qu’au Centre d’art B7L9 à La Marsa, dans le cadre du Mois de la Francophonie.

Le coup d’envoi a été donné avec la projection de Par-delà les montagnes (2024), troisième long-métrage de Mohamed Ben Attia, présenté en première mondiale à la Mostra de Venise puis sélectionné dans divers festivals internationaux. Le film est une coproduction internationale qui met en scène l’acteur Majd Mastoura dans un récit mêlant réalisme et dimension imaginaire.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a présenté Cine F comme « un rendez-vous attendu », mettant en avant « une programmation reflétant la diversité et la créativité de l’espace francophone ».

Elle a souligné la volonté de l’événement de s’étendre au-delà de la capitale afin de « favoriser l’accès à la culture dans les régions », estimant que le cinéma constitue « un moyen d’ouverture et de dialogue dans un contexte international marqué par les tensions ».

La Déléguée générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, Rajae Essefiani, a pour sa part indiqué que Cine F repose sur « une dimension collective », décrivant le cinéma comme « un langage commun qui traverse les frontières et relie les imaginaires ».

La programmation de cette édition de Cine F réunit des œuvres de Tunisie, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, France, Grèce, Maroc, Serbie et Suisse. Les projections couvrent divers genres (fiction, documentaire, animation) et thématiques, notamment les identités, les mutations sociales, les enjeux contemporains et les récits d’exil.

Le Centre B7L9 accueille, les 10 et 11 avril, une sélection spécifique mêlant documentaires et fictions. D’autres projections sont prévues dans les Instituts français dont « Rumba Royale » (RDC), « Marabout Chéri » (Côte d’Ivoire) ou encore « Mars Express » (France).

A l’occasion de l’ouverture, le GAF a remis le prix des jeunes influenceurs francophones en Tunisie organisé dans sa première édition. Ce prix vise notamment à promouvoir le plurilinguisme et la présence de la langue française sur les réseaux sociaux.

Le jury, composé de représentants du GAF et de créateurs de contenu, a attribué deux distinctions dotées de 1 000 dinars chacune.

Yesmine Ben Nasser a remporté le prix de la jeune influenceuse francophone, tandis que Wassim Guermazi a été distingué dans la catégorie masculine. Les deux lauréats ont exprimé leur attachement à la francophonie comme espace d’expression et d’ouverture culturelle.

Précédant la projection inaugurale, un échange autour du cinéma tunisien a réuni le chercheur et critique Tarek Ben Chaabane, dans un dialogue consacré à l’évolution du secteur. Il a évoqué un parcours marqué par « des avancées et des reculades », rappelant le rôle structurant des Journées cinématographiques de Carthage et du mouvement des ciné-clubs dans la formation d’un public cinéphile.

Selon lui, la production post-2011 s’est distinguée par une forte présence du documentaire avant d’évoluer vers des formes plus expérimentales, citant notamment le travail de Mohamed Ben Attia.

Les organisateurs ont également mis en avant la place croissante du cinéma tunisien sur la scène internationale, avec des participations régulières dans les grands festivals et des sélections aux Oscars et aux César.

Cine F se présente ainsi comme un espace de circulation des œuvres et des idées, visant à renforcer les échanges culturels et à élargir l’accès aux productions francophones auprès de différents publics en Tunisie.