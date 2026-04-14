La 3ème édition Hors-les-murs à Tunis du Festival international Jean Rouch (15 au 19 avril 2026) aura lieu au Cinéma Africa à Tunis avec la projection de neuf films dont deux tunisiens ainsi qu’une masterclass. Les projections des ces productions sont gratuitement accessibles au public pour cette manifestation organisée par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), avec l’appui du Comité du film ethnographique du festival.

L’ouverture officielle du festival aura lieu le mercredi 15 avril 2026 à 18h00 avec le film ” La Bataille d’Alger, un film dans l’Histoire ” de Malek Bensmaïl (18h30) avec la discutante Kmar Bendana, sachant que l’ouverture de cette éditition avait été initialement prévue le 14 avril. La clôture, le dimanche 19 avril, sera marquée par la projection du film ” Tomates maudites ” de Marwa Tiba (16h00) avec le discutant Imed Melliti, suivie de la présentation du film ” On the hill ” de Belhassen Handous (17h30) avec les discutants Anis Kriaa et Katia Boissevain, .

Voici le programme complet du Festival Jean Rouch Hors-les-murs Tunis 2026 :

Mercredi 15 avril

” La Bataille d’Alger, un film dans l’Histoire ” de Malek Bensmaïl (18h30). Discutante : Kmar Bendana.

Jeudi 16 avril

” Masterclass ” de Malek Bensmaïl (14h00).

” “Life is Salty ” (16h00). Discutante : Nathalie Luca.

” La femme qui marche ” de Francesco Clerici (18h00). Discutants : Khaoula Matri et Francesco Clerici.

” Where can I get lost ” de Mattijs Van der Port (18h30). Discutante : Katia Boissevain.

Vendredi 17 avril

” We are inside ” de Farah Kassem (16h00). Discutants : Hichem Ben Ammar et Michel Tabet.

Samedi 18 avril

” Rashid, l’enfant de Sinjar ” de Jasna Krajinovic (16h00). Discutante : Khristine Gillard.

” Buddha in Africa ” de Nicole Schafer (18h30). Discutante : Azza Chaabouni.

Dimanche 19 avril

” Tomates maudites ” de Marwa Tiba (16h00). Discutant : Imed Melliti.

” On the hill ” de Belhassen Handous (17h30). Discutants : Anis Kriaa et Katia Boissevain.

Pour rappel, le Festival international Jean Rouch est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire lié aux sciences humaines et sociales. Fondé en 1982 par le Cinéaste et Ethnologue Jean Rouch (1917-2004). Il se poursuit à travers des éditions hors-les-murs, tout au long de l’année en France et ailleurs.