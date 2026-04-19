“A voix basse” (In A Whisper), long métrage de la réalisatrice franco-tunisienne Leyla Bouzid, sera projeté en avant-première le lundi 13 avril 2026 au Cinéma Le Louxor, dans le cadre d’une projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. L’événement est organisé en partenariat avec les associations L’Usage du monde et Le Maghreb des Films.

Retenu en compétition officielle de la 21ème édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO), qui se tient du 25 mars au 12 avril 2026 à Paris, ce film qui réunit à l’écran Eya Bouteraa, Hiam Abbass et Marion Barbeau, suit Lilia, de retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle. La mort soudaine et troublante de ce dernier suscite de nombreuses interrogations. Confrontée à une famille qui ignore tout de sa vie à Paris, elle entreprend de percer le mystère entourant ce décès, au cœur d’une maison habitée par trois générations de femmes.

A travers cette enquête intime, le film explore les tensions entre vérité et silence, mémoire familiale et non-dits. Le récit s’articule autour des rites funéraires et des codes sociaux qui encadrent la disparition, laissant progressivement émerger des zones d’ombre autour de la vie du défunt. En cherchant à comprendre ce qui est arrivé à son oncle, Lilia se retrouve également face à ses propres contradictions, entre quête de vérité et dissimulation.

Présenté en février 2026 dans la sélection officielle de la Berlinale 2026, ce troisième long métrage de fiction de Leyla Bouzid s’inscrit dans la continuité de ses précédents films, “A peine j’ouvre les yeux” (2015) et “Une histoire d’amour et de désir” (2021), tous deux salués à l’international. Coproduit par Unité (France) et Cinétéléfilms (Tunisie), le film “A voix basse” sortira dans les salles tunisiennes à partir du 29 avril 2026.