La société Nouvelles Presses, éditrice du mensuel “Le Monde Diplomatique” dans sa version arabe, relance, avec le soutien de la Fondation Rosa Luxemburg son ” Cahier Arabe “.

Dans la continuité des orientations, des choix, des valeurs et des fondements éditoriaux du mensuel “Le Monde Diplomatique”, ce cahier arabe trimestriel, traitera à chaque édition d’un dossier spécial et de rubriques récurrentes, en impliquant des rédacteurs et journalistes des différents pays arabes ainsi que desjournalistes, rédacteurs et chercheurs de langue arabe issus des différents pays de l’exil arabe.

“Le cahier arabe” développe des papiers d’analyse et de recherche traitant des sujets à importance capitale à l’instar de la géopolitique, des relations internationales, de la culture et ce en passant par les questions économiques et sociales, l’environnementales, les média, etc.

Fin du mois, fin du monde : L’écologie aux yeux des gauches arabes

Le comité éditorial du “Cahier Arabe” a fait le choix de renouveler cette expérience avec un premier numéro intitulé : ” Fin du mois, fin du monde : la nécessaire dimension écologiste du renouveau des gauches arabes “.

La question écologique, qui s’invite de plus en plus dans les débats politiques à travers le monde, reste loin des priorités des gauches encore plus de la classe politique arabe, qui qualifient les problématiques écologiques comme étant un luxe intellectuel. Par contre, les mutations que vit la planète et l’effet néfaste des changements climatiques sur la vie quotidienne des citoyens arabes et plus particulièrement des classes populaires, rend le sujet d’une importance capitale dans les perspectives d’un gauche arabe qui cherche à se renouveler. Mais il faut avouer que le chantier est immense et que les gauches arabes ont intérêt à s’y investir à fond et plus vite.

Grâce au partenariat avec la Fondation Rosa Luxemburg, le ” Cahier Arabe ” du Monde Diplomatique édition arabe est disponible gratuitement sur le site du mensuel : https://www.editionarabediplo.com