La 33ème édition des Journées nationales de la lecture et de l’information se tiendra du 23 avril au 23 mai 2025, sous le slogan “La bibliothèque publique, un espace de savoir et un pilier du développement culturel”.

Organisée par la Direction générale du livre et de la Direction de la lecture publique relevant du ministère des affaires culturelles, cette édition met en lumière le rôle essentiel des bibliothèques dans l’enrichissement de la pensée, le développement culturel et social et la construction d’un lectorat cultivé et ouvert. A cette occasion, des ateliers, conférences et rencontres seront organisés pour valoriser les missions des bibliothèques et faire connaître leurs services auprès d’un large public.

Le programme prévoit des espaces de débat et de réflexion permettant d’aborder les grandes questions sociétales. Des partenariats avec les différents acteurs culturels sont envisagés afin de faire de la bibliothèque un centre vivant, en interaction permanente avec son environnement et ce notamment à travers l’usage de la technologie pour promouvoir les services de la bibliothèque.

Cette édition ambitionne également de mettre en place des clubs au sein des bibliothèques pour accompagner les usagers dans le développement de leurs compétences tout en veillant à assurer un accès équitable pour tous.

L’accent sera mis sur l’importance d’associer les personnes en situation de handicap, les résidents des maisons de retraite, ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires, chaque fois que cela est possible, afin que la bibliothèque publique soit un espace de vie culturelle et d’expérience humaine.