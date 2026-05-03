Une matrice ancienne : du monde phénicien à l’Empire romain

Dès l’Antiquité, les rives sud et nord de la Méditerranée forment un système intégré. Les navigateurs phéniciens sillonnent la mer, fondent Carthage et des comptoirs en Sicile, en Sardaigne, jusqu’aux côtes ibériques. Les flux ne sont pas seulement commerciaux : ils sont humains. Artisans, marins, soldats et familles circulent, s’installent, se mélangent.

Rome, en unifiant ces territoires, intensifie encore ces échanges. La Sicile et l’Afrique du Nord deviennent des greniers et des centres urbains majeurs. L’idée d’une Méditerranée fragmentée est anachronique : pendant des siècles, elle fonctionne comme un continuum.

Le moment andalou : l’axe Maghreb–Ibérie

Au Moyen Âge, l’histoire se déplace vers l’ouest. L’Andalousie, sous domination musulmane, devient un pôle majeur d’innovation et de rayonnement. Les circulations entre la péninsule ibérique et le Maghreb s’intensifient. Lorsque la Reconquista s’achève, une partie des populations musulmanes et juives se replie vers l’Afrique du Nord.

Ce mouvement a laissé des traces culturelles évidentes — langues, architectures, savoir-faire — mais aussi des empreintes génétiques. Les analyses ADN contemporaines montrent, chez de nombreux Tunisiens, des proximités avec l’Espagne méridionale. Ce n’est pas une surprise : c’est la mémoire biologique d’un épisode historique majeur.

L’axe oriental : Égée, Anatolie et Levant

À l’est, un autre corridor relie durablement le Maghreb au monde égéen et anatolien. Les échanges byzantins, puis ottomans, les routes maritimes grecques, les diasporas commerçantes ont tissé des liens durables avec les îles de la mer Égée et les côtes de l’Anatolie.

Les données ADN récentes identifient d’ailleurs, chez certains profils nord-africains, des affinités avec ces régions. Là encore, la génétique ne révèle pas une anomalie, mais confirme une géographie des échanges bien documentée par l’histoire.

La Tunisie, carrefour des strates

Les travaux de recherche sur l’origine des populations tunisiennes convergent :

le socle est majoritairement berbère, enrichi au fil des siècles par des apports multiples — subsahariens, moyen-orientaux, européens, et plus marginalement asiatiques.

Mais cette mosaïque n’est pas uniforme. Elle est régionale.

Dans certaines zones du Sud, on observe des profils très homogènes, proches d’un héritage berbère ancien.

D’autres régions présentent des dominantes moyen-orientales, héritage des expansions arabes.

Les zones littorales, historiquement ouvertes, concentrent davantage de mélanges.

Sur des territoires insulaires comme Kerkennah , les analyses évoquent parfois une dominance européenne, reflet de circulations maritimes spécifiques (pêche, commerce, installations saisonnières ou durables).

ADN : ce que montrent… et ne montrent pas les résultats

Les analyses génétiques individuelles, aussi précises soient-elles, restent des probabilités. Elles évoluent avec l’enrichissement des bases de données. Mais certaines constantes émergent :

Les proximités avec l’Espagne, l’Italie du Sud ou la Sardaigne sont fréquentes — elles renvoient à des interactions anciennes et répétées.

Les liens avec la France ou l’Europe du Nord apparaissent, dans de nombreux cas, plus faibles ou absents — ce qui reflète une réalité historique : les échanges ont été plus intenses avec le bassin méditerranéen qu’avec l’Europe continentale.

En d’autres termes, l’ADN dessine une Méditerranée cohérente, davantage qu’une ouverture vers le nord.

Une identité méditerranéenne assumée

La tentation de lire l’ADN comme une assignation identitaire est forte. Elle est trompeuse. Ce que révèlent ces données, au contraire, c’est la porosité des identités.

Être tunisien, dans cette perspective, ce n’est pas appartenir à une origine unique, mais à une histoire de croisements : berbère dans ses racines, méditerranéenne dans ses échanges, ouverte dans ses influences.

La Méditerranée n’est pas une frontière. C’est une matrice.

Et l’ADN, aujourd’hui, en apporte la confirmation silencieuse.