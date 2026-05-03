Méditerranée Migrations ADN Par-delà les frontières contemporaines, la Méditerranée raconte une autre histoire : celle d’un espace de circulations, de brassages et de continuités humaines. Les archives, longtemps seules à en témoigner, trouvent aujourd’hui un écho inattendu dans les analyses ADN. Celles-ci ne bouleversent pas le récit : elles le confirment, en révélant la profondeur des liens entre les populations du Maghreb, de l’Europe du Sud et du Proche-Orient.