La version arabe du livre “Le Génie et les Ténèbres” du célèbre écrivain et conteur italien Roberto Mercadini, annoncée en avril 2024 lors de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis, sera présentée le 16 février 2025 à la librairie Al Kitab-Mutuelleville (11H00).

Organisé en collaboration avec l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’institut culturel italien à Tunis, l’événement réunira l’éditeur Sami Mokaddem de Pop Libris et le traducteur Malek Ben Ezzeddine, qui a assuré la traduction en arabe, laquelle intervient après une traduction en français publiée par Les Belles Lettres en 2023.

Donnant ainsi aux lecteurs arabophones l’occasion de découvrir la production littéraire italienne et l’histoire de l’art à travers deux icônes du Cinquecento, Léonard de Vinci et Michel-Ange, le livre, intitulé en arabe “El-Abkaria wa Edhouloumet”, compte près de 351 pages et arbore, en haut de sa couverture, les portraits de Léonard de Vinci et Michel-Ange.

L’ouvrage est publié par la maison d’édition tunisienne Pop Libris, créée en 2013 pour promouvoir une littérature tunisienne alternative et offrir une chance à de jeunes (ou moins jeunes) auteurs encore inconnus.

Parlant de cette traduction, qu’il a entamée en octobre 2023 Malek Ben Ezzeddine avait déclaré à l’agence TAP en avril 2024 que ce travail lui a permis de découvrir un véritable chef-d’œuvre et un auteur d’exception : « En avançant dans la traduction, c’est tout un monde fabuleux que je découvre à travers un récit fascinant. Je me familiarise de plus en plus avec les techniques de sculpture et de peinture, tout en explorant les vies de deux personnages aux tempéraments, aux habitudes et aux choix artistiques radicalement différents. Roberto Mercadini les décrit avec un humour démesuré et un style d’écriture très captivant. »

Le livre qui s’articule autour de deux personnages complètement différents se situe entre le récit et la fiction puisqu’il parle de la renaissance italienne et de tout un pan mouvementé de l’histoire artistique et politique de l’Italie, en focalisant sur ces deux grands génies Léonard de Vinci et Michel-Ange, deux figures artistiques rivales et différentes autour d’événements bien réels appuyés par des témoignages divers.