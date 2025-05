Les derniers préparatifs de la cérémonie de la 29ème édition de la cérémonie des prix littéraires « Comar d’or » prévue ce samedi 17 mai, au Théâtre municipal de Tunis, étaient au centre de l’entretien de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, avec le président du comité d’organisation des Comar d’or, Lotfi Belhaj Kacem.

La ministre a souligné l’importance du rôle du secteur privé dans la promotion de la culture et des œuvres littéraires ainsi que dans l’encouragement des écrivains et éditeurs à la concurrence loyale.

Pour sa part, Lotfi Belhaj Kacem, a évoqué la possibilité de développer davantage le partenariat entre les Assurances Comar et le ministère des Affaires Culturelles et ses différents établissements spécialisés dans le secteur du livre et de l’édition en vue de faire connaitre et promouvoir davantage le secteur du livre.

Créé en 1997, le Comar d’Or est un prestigieux prix littéraire national baptisée au nom de la Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances (Comar). Il est organisé par les Assurances Comar avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

La vocation des prix COMAR d’Or est de soutenir la vie littéraire dans le pays par la récompense des meilleures créations romanesques produites entre le 1er avril de l’année en cours et le 31 mars de l’année suivante grâce au travail des jurys composés de spécialistes du domaine : universitaires, journalistes…etc.

Placées sous le patronage du Ministère des affaires culturelles, les cérémonies de remise des prix de toutes les sessions se sont déroulées dans le prestigieux cadre du théâtre municipal de Tunis.

La liste courte de cette édition 2025 comprend 21 romans en français et 55 romans en arabes. Les œuvres retenues par les jurys des deux compétitions sont publiées entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

Le nombre des œuvres en arabe sélectionnées cette année est en hausse par rapport à celle de l’édition 2024. La liste courte était composée de 58 romans dont 37 en langue arabe et 21 en langue française.

Les Comar d’or sont attribués à des romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne, publiés en Tunisie ou à l’étranger. Ces récompenses sont dotées de 10000DT pour chacun des lauréats du Comar d’Or, 10000DT pour chacun des lauréats du Prix spécial du Jury et 2500DT pour chacun des gagnants du Prix Découverte.

Le palmarès de la 29ème édition des prix du “Comar d’Or” sera dévoilé, ce samedi 17 mai 2025, à 19H30, au cours d’une cérémonie au Théâtre municipal de Tunis.