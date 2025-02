La forêt du parc urbain de l’Enfant et de la Famille à Ksour Essef a accueilli ce dimanche un événement intitulé « Mon livre et la forêt », organisé par un groupe des scouts tunisiens de la région pour promouvoir la lecture. Malgré la pluie, la participation des élèves et de leurs parents a été notable.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), la cheffe du groupe des scouts de Ksour Essef, Saâyda Ajmi, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la préparation de la quatrième édition du championnat national de lecture, en collaboration avec la bibliothèque publique pour enfants et la bibliothèque Farhat Hached de Ksour Essef.

Les enfants ont commencé la journée par une campagne de nettoyage de la forêt avant de se plonger dans des lectures libres, accompagnés de leurs parents. L’événement visait à rapprocher l’enfant de la lecture et à réduire sa dépendance aux nouvelles technologies.

La manifestation a également attiré des participants du programme d’éducation des adultes, qui ont choisi de vivre l’expérience de la lecture en pleine nature avec des livres adaptés à leur niveau éducatif. Des concours de résumé d’histoires ont été organisés, et les prix seront remis dimanche prochain à la bibliothèque publique pour enfants de Ksour Essef.

Saâyda Ajmi a rappelé que le groupe des scouts de la région mène, depuis plusieurs années, un programme annuel intitulé « Mon livre et la nature », visant à favoriser l’équilibre des capacités physiques, mentales et sensorielles des enfants.