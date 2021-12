Tunisair, le transporteur national aérien a pris livraison de son premier A320neo et devient ainsi un nouvel opérateur de ce type d’appareil. L’avion rejoindra la flotte existante d’avions Airbus de la compagnie et s’inscrit dans la stratégie de modernisation de la flotte engagée par Tunisair ces dernières années.

Tunisair exploite déjà une flotte d’A319 et d’A320 ainsi que deux A330-200. L’A320neo sera exploité sur les destinations européennes et également sur certaines des liaisons Africaines assurées par la compagnie.

Doté d’une toute nouvelle cabine, l’A320neo de Tunisair offrira à ses passagers, plus de confort, plus d’espace, d’une connexion Wi-Fi et d’un système de divertissement en vol de toute dernière génération. La nouvelle cabine de Tunisair peut accueillir 12 passagers en classe affaires et 138 en économie.

La famille A320neo intègre les toutes dernières technologies, notamment des moteurs et Sharklets de nouvelle génération et une aérodynamique améliorée, permettant de réaliser des économies de carburant de l’ordre de 20% et de réduire les émissions de CO2. La famille A320neo a remporté plus de 7 776 commandes auprès de près de 124 clients.