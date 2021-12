Public curieux et averti a rendez-vous durant la journée du dimanche 26 décembre 2021 (10H00-18H00) avec la première édition du festival des Grillades d’Afrique subsaharienne en Tunisie où la culture, l’art, la danse, la mode, le savoir-faire et l’héritage culinaire de près de 10 pays participants seront à l’honneur, et ce à l’espace privé Jobi Gammarth.

Porté au niveau de l’organisation par l’association tunisienne “Saveurs de mon pays” présidée par Latifa Khairi et le club SMP (Saveurs de mon pays) Afrique subsaharienne présidé par le Camerounais Foudo Ebanoa Boris Thomas, le festival vise, dans cette première édition, à valoriser l’héritage et le patrimoine culinaire des pays de cette région. Il s’agit d’une foire-expo et d’un festival des arts et des cultures au grand complet dont l’objectif est de magnifier l’intégration de l’héritage du patrimoine culinaire de la communauté subsaharienne en Tunisie.

C’est une occasion unique voulue par les organisateurs en faveur de la communauté et les gardiens de l’héritage culinaire d’Afrique subsaharienne en Tunisie d’échanger directement avec le grand public. C’est également une vitrine pour les artisans, les danseurs professionnels traditionnels, les humoristes, les artistes et les créateurs de style mode de l’industrie d’habillement d’Afrique subsaharienne qui auront à cette occasion l’opportunité de s’exprimer sur une scène professionnelle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Latifa Khairi a tenu à préciser que jusque là 10 pays ont confirmé leur participation en l’occurrence le Cameroun, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Niger, la Guinée, la République du Congo, la RD Congo Kinshasa en attendant la confirmation d’autres notamment l’Afrique du Sud, le Gabon, le Tchad, Mali…

Cet événement, a-t-elle ajouté, qui est destiné désormais à s’ouvrir sur toute l’Afrique se veut une occasion pour souligner le concept de l’association Saveurs de mon pays de s’ouvrir à l’international avec le credo, mettre en valeur le patrimoine culinaire de notre continent. Cette édition est pour l’association une manière de montrer encore une fois son attachement au retour aux sources en faisant revivre la richesse du patrimoine culinaire des résidents en Tunisie, a-t-elle ajouté.

De son côté, Boris Thomas a tenu à souligner que ce festival sera une occasion pour mettre en valeur les grillades de l’Afrique subsaharienne à base des épices du terroir de tous les pays participants.

Dévoilant la programmation, il a indiqué qu’un concours de la meilleure grillade et de la meilleure marinade est au programme avec un seul lauréat à la fin pour les deux compétitions. Outre la gastronomie, le festival sera également une occasion pour valoriser l’habillement et le tissu intercontinental et les tissus traditionnels ce qui sera visible dans un défilé de mode de mannequins professionnels. Des prestations de danse intercontinentale et traditionnelle ainsi que l’artisanat seront également au rendez-vous à travers l’organisation d’une expo-vente.

Artiste musicien et chorégraphe professionnel camerounais, Jaica Azazel, directeur artistique du festival, a précisé à l’agence TAP, que la culture entière subsaharienne au niveau de la danse sera présente avec au programme des danses et costumes purement traditionnels de tous les pays participants.

Mannequin model commercial de la république du Congo Kinshasa portant également la casquette d’acteur et de cinéaste, Exaucé Nkanga directeur et responsable du défilé de mode du festival a indiqué que deux grands spectacles seront proposés. Le premier sera un défilé de mode intercontinentale qui est une sorte de mélange “tradimoderne” entre l’Occident et une partie de l’Afrique subsaharienne. La deuxième partie sera basée sur la traditionnel de l’Afrique subsaharienne.

Au delà de son objectif de mise en valeur des compétences humaines ainsi que la richesse artisanale, culturelle et celles des produits du terroir subsaharien, le festival organisé avec plusieurs partenaires diplomatiques, associatifs et médiatiques, se veut à taille humaine: Freiner l’émigration à travers la mer par l’intégration culturelle et sociale et promouvoir la Tunisie comme terre d’accueil et destination internationale du tourisme culinaire.