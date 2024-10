La 5ème rencontre “Makelty Tounsya” (Je mange tunisien) sur «La grenade de Gabès» se tiendra le 19 octobre courant à Tunis, à l’initiative de l’Association Tunisienne de Permaculture (ATP) .

Cette rencontre qui se tiendra au siège de l’ATP à la Soukra, mettra en avant la valorisation du patrimoine agricole en Tunisie et l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) “Grenades de Gabès”.

L’Appellation d’Origine Contrôlée pour la Grenade de Gabès a été octroyée en avril 2021. Cette rencontre propose une rétrospective historique sur la Grenade ainsi qu’une mise en valeur de la Grenade par Attia Jomaa, chef passionné par les recettes de grands-mères et formateur à l’Institut de Formation dans les Métiers du Tourisme.

La variété de grenades “Gabsi” est une variété spécifique à la Tunisie et plus précisément à Gabès. Elle se distingue par ses qualités gustatives exceptionnelles, son arôme unique, sa couleur vive et ses bienfaits nutritionnels innombrables.

La grenade est un fruit ancestral étroitement liée à l’histoire de la Tunisie et plus particulièrement à celle de Gabès. Chez les romains, le grenadier était connu sous le nom de “l’arbre de Carthage” et son fruit portait le nom de “la pomme punique”. Le positionnement côtier des oasis de Gabès ainsi que les pratiques culturales adoptées ont permis de donner à ce fruit toute sa spécificité caractéristique. Aujourd’hui, ce fruit est devenu l’emblème et la fierté de la région.

L’AOC “Grenade de Gabès” permet de préserver le mode de production traditionnel, de protéger la biodiversité, le climat, l’environnement et les spécificités géographiques de production, d’assurer la protection de la notoriété et le nom du produit, de promouvoir la commercialisation des grenades de qualité spécifique et d’améliorer les revenus des producteurs.

L’Association Tunisienne de Permaculture a été créée en juillet 2015 avec pour objectifs la diffusion de la permaculture, son esprit et ses techniques, de mettre en réseau ses acteurs et de développer des projets permacoles en Tunisie. La permaculture a une conception holistique des communautés humaines en harmonie avec la nature. Elle concerne ainsi tous les aspects de ces communautés : la production de nourriture, l’habitat, l’organisation sociale, le développement de chacun en complémentarité avec l’ensemble…

Pour participer à cette rencontre, il faut obligatoirement s’inscrire via le lien : httpss://forms.office.com/r/BSnTuC1fcz