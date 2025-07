À l’occasion de la cérémonie internationale de remise officielle de certifications d’entreprise organisée par COFICERT et l’IGSF en collaboration avec la Bourse Européenne EURONEXT au siège de la Bourse de Paris, Hannibal Lease s’est vu délivrer la certification MSI 20000 – Norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière.

Cette manifestation d’envergure, au sein de la principale place financière européenne et une des principales places mondiales, a rayonné à l’international en réunissant plusieurs délégations officielles et organisations de premier plan, dont l’OCDE, la Commission Européenne, la Banque Mondiale ou UE Global Facility on AML/CFT. La Bourse européenne a également accueilli des représentants venus d’une vingtaine de pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dans un moment fort de convergence entre les 3 continents, autour des standards internationaux les plus stricts et exigeants en matière de conformité financière et extra-financière. Des considérations aujourd’hui centrales et incontournables, pour une meilleure valorisation et plus d’attractivité, en faveur du développement d’affaires.

Cet événement exceptionnel a mobilisé des acteurs mondiaux de référence autour des grands enjeux de gouvernance moderne, positionnant les référentiels stratégiques au cœur du développement des activités, avec la norme MSI 20000 dédiée à la qualité financière, la norme ESG 1000 axée sur la performance extra-financière, la norme ISO 37001 consacrée à la lutte contre la corruption et la norme AML 30001 consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un évènement qui fut l’occasion pour les acteurs internationaux de la normalisation, représentés par Véronique De La Bachelerie, Présidente de l’IGSF et Christian Levesque, ancien Président de délégation ISO, de rappeler l’importance de ces normes dans le paysage mondial des interactions économiques et financières.

La délégation de Hannibal Lease, composée de Rafik MOALLA (Directeur Général Adjoint), Mohamed Hichem MSADEK (Directeur Central d’Exploitation) et Foued BOUAZRA (Directeur de l’Audit Interne), a reçu le certificat de conformité de la part de COFICERT, représenté par ses dirigeants Souheil SKANDER et Jérôme GACOIN, ainsi que Solène KENNIS en charge des relations publiques et institutionnelles.

Un certificat de valeur, venant matérialiser la conformité de Hannibal Lease au Standard MSI 20000, révélée lors de l’évaluation réalisée en amont, sur les 5 derniers exercices. Un rapport complet, validé en commission à Paris, décrivant les efforts menés ces dernières années par Hannibal Lease, dans le cadre d’une mutation stratégique engagée avec succès et couronnés par les résultats que l’on connait aujourd’hui. Après une phase de croissance rapide sur le marché local, l’entreprise s’inscrit désormais dans une logique de consolidation durable de sa solidité financière, de sa performance opérationnelle et de la maîtrise de son exposition au risque. Le rapport d’évaluation issu de la mission, a notamment souligné la dynamique positive en matière de gestion de la qualité du portefeuille commercial, qui continue de s’améliorer, avec une couverture satisfaisante des provisions financières. L’établissement se distingue également par une attention particulière portée sur l’optimisation du coût de financement et de la marge d’intérêt, dans le cadre d’un encours maîtrisé et diversifié, basé sur du matériel roulant non spécifique, parfaitement aligné sur la structure et les besoins du marché local.

« Cette certification constitue bien plus qu’un outil de valorisation… Elle symbolise et témoigne de notre engagement profond en faveur d’une gouvernance responsable et d’une transparence exemplaire. Cette réalisation, autour de la certification MSI 20000 de notre établissement, est due aux efforts conjoints, issus de l’adhésion de l’ensemble de nos collaborateurs et de l’ancrage d’une culture d’entreprise forte, pour une quête continue de recherche et d’application des bonnes pratiques. Une certification qui marque une étape stratégique pour notre développement futur. » Hechmi Djilani, Président Directeur Général de Hannibal Lease.

Par cette certification délivrée au sein d’EURONEXT, Hannibal Lease confirme son leadership et sa volonté de se hisser au rang des institutions financières qui comptent sur l’échiquier économique et financier local. La certification MSI 20000, comme levier de développement et catalyseur d’opportunités, vient renforcer la confiance des parties prenantes issues de l’environnement et de l’écosystème de Hannibal Lease, à l’échelle nationale et internationale.

À propos de Hannibal Lease

Hannibal Lease est un acteur majeur du leasing en Tunisie, offrant des solutions de financement innovantes et adaptées aux besoins des professionnels et des entreprises. Engagée dans une stratégie de développement durable et de gouvernance exemplaire, la société se distingue par son approche client centrée sur la qualité de service, la performance et la conformité.

À propos de l’IGSF

L’IGSF est une ONG à but non lucratif, basée au Luxembourg, dont les activités ont pour objectif de canaliser et d’organiser les efforts internationaux en matière de normalisation financière et extra-financière. L’IGSF, en tant qu’entité de normalisation, œuvre principalement sur deux volets : d’une part, l’organisation technique des normes en matière de gouvernance financière et extra-financière et, d’autre part, la diffusion des normes et des bonnes pratiques en général. Les thématiques couvertes au sein de l’IGSF traitent notamment des enjeux en matière de gouvernance financière, de lutte contre la criminalité financière ou encore de responsabilité sociétale des entreprises ou organisations de tout type.

À propos de COFICERT

COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 50 pays sur 3 continents. L’organisme COFICERT est compétent en matière de gouvernance, de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec La bonne gouvernance financière (MSI 20000), la gouvernance extra-financière (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30001) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

À propos de la norme MSI 20000®

MSI 20000 est la norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises. Le processus de certification MSI 20000 analyse les données relatives à la situation financière d’une entreprise. Les cahiers des charges de la norme MSI 20000 s’articulent autour de deux axes d’évaluation : la solidité et la performance financière ; deux composantes au cœur de la rentabilité, la solvabilité et la pérennité des entreprises. La norme est régie à l’échelle internationale par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance).

À propos d’Euronext

Euronext est la Bourse européenne et une des principales places financières mondiale, avec plus de 2500 employés et un volume de transaction de plusieurs dizaines de milliards d’Euros par jour. L’histoire de la place financière européenne remonte individuellement à plus de 740 ans. Fondée en 1285, Euronext est enregistrée à Amsterdam et son siège opérationnel est situé à Paris. La place européenne couvre et exploite des bourses majeures dans sept pays d’Europe : la France (Euronext Paris), les Pays-Bas (Euronext Amsterdam), la Belgique (Euronext Bruxelles), l’Irlande (Euronext Dublin), le Portugal (Euronext Lisbonne), l’Italie (Borsa Italiana) et la Norvège (Euronext Oslo Børs).