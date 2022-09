Le projet culinaire “Makletna” pour la valorisation du patrimoine culinaire tunisien a démarré dans quatre régions pilotes (Zaghouan, Mahdia, Tozeur et Tabarka – Ain Draham), et ce avec l’appui du Programme de coopération technique allemande et de l’Union européenne (UE).

Le directeur du bureau d’étude qui a réalisé ce projet, Zoheir Samoud, souligne, dans une déclaration à l’Agence TAP, que Makletna -qui s’étale sur six mois- vise à valoriser le patrimoine culinaire tunisien dans le cadre du développement du tourisme durable et de la diversification du produit touristique tunisien, outre le renforcement du secteur du tourisme.

Le projet cible environ 80 bénéficiaires qui travaillent dans les unités touristiques, les gîtes ruraux, les maisons d’hôtes et les restaurants touristiques faisant savoir que des formations théoriques et pratiques seront organisées à ces derniers(bénéficiaires).

Toujours selon Samoud, une manifestation de promotion touristique sera organisée le 18 mars 2023 au cours de laquelle les principaux produits culinaires de ces 4 régions pilotes seront exposés, précisant que ces régions ont été sélectionnées en se réfèrent à la spécificité de chaque ville.

Pour les opérateurs du tourisme, ce projet constitue une occasion pour rassembler les professionnels et travailler dans une approche participative ayant pour objectif la promotion du patrimoine culinaire tunisien.

D’autre part, il a expliqué que le projet Makletna aura une répercussion positive sur le secteur du tourisme en attirant une nouvelle catégorie de touristes qui désirent connaitre des habitudes et des traditions culinaires différentes.

De son côté, le directeur du tourisme culinaire à l’agence allemande de coopération(GIZ), José Froling, a indiqué qu’une enveloppe de 19 millions d’euros a été allouée pour des projets de tourisme alternative en Tunisie pour la période 2019/2024.

Il a considéré que le développement du patrimoine culinaire tunisien s’inscrit dans le cadre de création d’une nouvelle dynamique du tourisme tunisien afin de diversifier le produit touristique.

Il a fait savoir, à cette occasion, qu’un nouveau projet relatif aux circuits du patrimoine culinaire sera annoncé prochainement, et ce, dans le cadre de promotion du secteur du tourisme alternatif.