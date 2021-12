Le renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et la France et la diversification de ses domaines ont été au centre d’un entretien, lundi 6 décembre 2021, entre le ministre tunisien de la Défense nationale, Imed Memich, et l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant.

Memich s’est félicité des divers champs de coopération militaire entre les deux pays, soulignant cependant la nécessité de les développer en matière de lutte contre les menaces non traditionnelles, de formation, d’entraînement et d’échange d’expertises, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Pour sa part, le diplomate français a fait part de la disposition de son pays à élargir les domaines de la coopération militaire établie entre les deux pays.