Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a rencontré, mercredi soir, à l’ambassade de Tunisie à Paris, des membres de la communauté tunisienne en France, en marge de la visite officielle qu’il effectue en France à l’invitation de son homologue français, Gabriel Attal.

Hachani a souligné, à cette occasion, que la Tunisie compte beaucoup sur ses ressources humaines aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger pour l’aider à décoller et à surmonter tous les défis auxquels elle est confrontée, notamment économiques et financiers.

Le chef du gouvernement a appelé les membres de la diaspora tunisienne à mettre les compétences acquises au service de leur pays d’origine, la Tunisie, à travers l’investissement et le lancement de projets porteurs, ainsi que le partage de leurs expériences et connaissances et la présentation de propositions pour leur mise en œuvre en Tunisie.

De leur côté, les membres de la communauté tunisienne ont affirmé leur entière disposition à mettre leur expertise au profit de la Tunisie, appelant à la nécessité de modifier certaines lois qu’ils ont qualifiées de “restrictives”, de créer des canaux de communication avec eux et de donner suite à toutes les propositions qu’ils présentent dans divers domaines jusqu’à ce qu’ils voient le jour et apportent le changement souhaité.