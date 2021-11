Le septième Salon international de l’emballage et de l’imprimerie “PackPrint Tunisia 2021″ se tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2021 au Parc des expositions du Kram (banlieue nord de Tunis), avec la participation d’une centaine d’exposants.

Organisé par le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC) et la Fédération nationale du papier et de l’édition, ce Salon biennal présentera les nouveautés du secteur de l’emballage et ses activités corollaires, le secteur de l’imprimerie, de la papeterie et des arts graphiques en Tunisie et dans le monde, selon un communiqué de PACKTEC.

Cette édition qui se déroulera, en concomitance avec le salon international du plastique ” Plastic Expo “, constituera un rendez-vous incontournable du secteur de l’emballage et de l’imprimerie. Les avancées technologiques du secteur seront ainsi mises en exergue à l’occasion de cet évènement, notamment à travers la diversification des gammes de produits et le développement des produits à forte valeur ajoutée, ajoute la même source.

Des exposants représentant des pays européens, arabes et asiatiques viendront proposer aux visiteurs, de nouveaux équipements permettant l’amélioration de leurs produits et la concrétisation de nouveaux projets de coopération et de partenariat.