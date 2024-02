Une délégation d’une quinzaine d’entreprises tunisiennes opérant dans les domaines de l’emballage et de l’imprimerie prendra part au Salon international spécialisé de l’emballage « HISPACK 2024» qui se tiendra du 7 au 10 mai 2024, à Barcelone en Espagne.

Organisée par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), la participation Tunisienne vise à prospecter les opportunités d’exportation et d’accès à de nouveaux marchés, a indiqué le Directeur général du centre, Abdelkarim Hamdaoui . Elle permettra aux entreprises tunisiennes de prendre connaissance des dernières innovations en termes des technologies d’emballage et de réglementations internationales qui demeurent une nécessité pour pouvoir accéder aux marchés étrangers, a-t-il expliqué.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le PACKTEC envisage, au cours de cette année, d’organiser trois participations tunisiennes et de prendre part en tant que partenaire dans sept salons qui devront être organisés entre autres à Dubai à Paris, en Arabie Saoudite, au Canada et aux USA.

De son côté, la Directrice de Promotion de HISPACK, Sonia Fernández Mañas a rappelé que ce salon se veut le point de rencontre des entreprises leaders du secteur tant nationales qu’internationales, avec 720 exposants directs et 1 250 marques représentées sur une superficie d’environ 31 mille mètres carrés. Et d’ajouter que le salon qui accueillera près de 31 mille visiteurs vise à rassembler l’ensemble de la chaine de valeur et faciliter les interactions entre les secteurs de l’offre et de la demande en mettant l’innovation en avant.

La responsable a rappelé que cette édition mettra l’accent sur l’impact positif de l’innovation sur l’industrie de l’emballage et sur la durabilité environnementale. Il sera une occasion pour présenter l’offre commerciale autour de cinq secteurs à savoir l’Emballage industriel, l’emballage de marque, étiquetage et la mise en bouteille, la logistique, l’automatisation, la robotique, les machines et processus d’emballage.

Il propose une gamme de solutions liées au monde de l’emballage en matériaux, les équipements et les technologies pour le traitement, le conditionnement, la conservation, la traçabilité, l’étiquetage, la manutention, la logistique, la vente physique et le commerce électrique.

Il favorisera une offre au service des entreprises d’emballage de produits des secteurs alimentaires et non alimentaires à savoir l’alimentation et les boissons, cosmétique et parfumerie, pharmacie, chimie et l’automobile.