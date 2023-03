Tetra Pak, leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage en carton, ont récemment signé un partenariat avec Sotipapier, leader en solutions d’emballage durables, pour promouvoir le recyclage en Tunisie à travers une nouvelle technologie pour le recyclage des emballages alimentaires en carton.

A travers ce partenariat, Tetra Pak mettra à la disposition de Sotipapier les dernières technologies, le savoir-faire et une expertise pour le recyclage des emballages alimentaire en carton spécifiques.

Il s’agit du premier partenariat en la matière en Tunisie et dans la région du Maghreb entre Tetra Pak et un recycleur local, selon un communiqué. Grâce à cette collaboration, Sotipapier va améliorer sa capacité de recyclage des emballages alimentaires avec un objectif de 9 000 tonnes d’emballages carton recyclés sur les trois prochaines années.

« L’objectif de recyclage fait partie intégrante de notre stratégie visant à favoriser l’excellence environnementale à Tetra Pak. Pour cela, nous réalisons des investissements spécifiques avec les acteurs locaux … et nous partageons l’expérience acquise à l’échelle mondiale avec des partenaires de recyclage du monde entier afin de créer des chaînes de valeur de recyclage durable », a déclaré Laurent Rodier, directeur général de Tetra Pak Maghreb.

De son côté, Philippe Lacoste, PDG de Sotipapier, a déclaré : «Ce partenariat est le premier du genre en Tunisie, il renforce la position de Sotipapier en tant que leader sur le marché du kraft et du carton. Nous sommes heureux de nous associer à Tetra Pak pour ajouter le recyclage des emballages alimentaires en cartons à notre portefeuille. Le recyclage de ce type d’emballages nécessite une technologie et une expertise pointue, ce que Tetra Pak en tant que leader mondial nous apporte aujourd’hui».

En outre, Tetra Pak renforcera l’ambition de Sotipapier de devenir le leader des solutions d’emballage durables en Afrique…

A noter que les emballages qui seront recyclés produiront in fine du papier kraft, grâce à la fibre de carton de haute qualité contenue dans les emballages. Le reste des matériaux seront recyclés en granulés pour fabriquer d’autres produits finis.

Ce projet conjoint innovant est une nouvelle démonstration de l’engagement de Sotipapier en faveur de pratiques commerciales et de processus durables sur le plan environnemental, dans le cadre de son programme “Sotipapier s’engage”. En plus d’investir dans de nouvelles méthodes de récolte et de recyclage des fibres spécialisées dans le cadre du partenariat avec Tetra Pak, l’entreprise investit également dans l’expansion de sa capacité de collecte des déchets de papier.

Le partenariat avec Sotipapier renforce l’engagement de Tetra Pak envers ses partenaires de recyclage dans le monde entier. Tetra Pak entend collaborer avec d’autres acteurs de l’industrie et les parties prenantes concernées des secteurs public et privé dans le cadre de ses efforts continus pour accroître la collecte et le recyclage des emballages alimentaires usagés. L’objectif est de développer des coalitions industrielles vers un effort combiné avec les autorités locales pour soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques et de pratiques de gestion des déchets.

Le partenariat entre les deux groupes démontre leur engagement à promouvoir l’excellence environnementale et à contribuer à un avenir durable.

À PROPOS DE TETRA PAK

Tetra Pak est un leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage. En étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous fournissons des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de personnes dans plus de 160 pays.

Avec plus de 25 000 employés dans le monde entier, nous croyons en un leadership industriel responsable et en une approche durable des affaires. Notre promesse, “PROTEGE CE QUI EST BON”, reflète notre vision qui consiste à nous engager à rendre les aliments sûrs et disponibles, partout.

À PROPOS DE SOTIPAPIER

SOTIPAPIER est spécialisée dans la production de solutions d’emballage, notamment de papier kraft et de papier testliner et cannelure. SOTIPAPIER utilise du papier et du carton 100% récupérés pour fabriquer du papier destiné à être transformé en carton d’emballage.

SOTIPAPIER est un acteur clé du marché du papier en Tunisie.

En janvier 2023, Sango Capital une société d’investissement panafricaine a pris une participation majoritaire dans la société, afin de soutenir SOTIPAPIER dans l’exécution de son plan stratégique à long terme visant à devenir le premier fournisseur de solutions d’emballage durable en Afrique.

Site web : https://sotipapier.com/