“Si vous avez à cœur de créer de la valeur et si vous n’avez pas peur des moments difficiles ; les obstacles deviennent totalement sans importance. Une nuisance peut-être ; mais sans réel pouvoir. Le monde respecte la création ; les gens s’écarteront de votre chemin”. La citation est de Candice Carpenter, fondatrice d’iVillage.com.

Soumaya Hammami, fondatrice de “Embalini” (Société de fabrication d’emballages en papier et en carton) est une entrepreneure passionnée, déterminée et engagée de 35 ans.

C’est aussi la mère aimante de deux enfants pour dire qu’avoir une famille ne peut être un frein à une femme qui rêve et qui entreprend. Lauréate de la catégorie entreprenariat vert, Soumaya a reçu le premier prix de l’organisation allemande d’appui à l’Entrepreneuriat Widu Africa.

Dotée d’une Licence appliquée en Hygiène et sécurité professionnelle de l’Institut National de Travail et des Études Sociales de Tunis en 2009, elle a décidé de conforter sa formation par une certification de coaching en développement humain.

Mon parcours professionnel de plus de 8 ans dans le commerce, combiné à 3 ans d’expérience dans le secteur de l’emballage, a façonné ma vision entrepreneuriale

Elle a ensuite suivi une formation technique au Packtec, spécialisé dans l’emballage et le conditionnement. “Mon parcours professionnel de plus de 8 ans dans le commerce, combiné à 3 ans d’expérience dans le secteur de l’emballage, a façonné ma vision entrepreneuriale. J’ai décidé de créer mon entreprise tout en veillant à ce que ma vie professionnelle n’empiète pas sur ma vie familiale en tant qu’épouse, mère et femme entrepreneure”.

Son mari, concepteur mécanique, a été d’un grand apport grâce à son expertise en mécanique dans le choix des équipements et leur adaptation aux besoins du projet œuvrant pour une consommation énergétique minimum et une qualité optimale des produits.

“Mon objectif, explique Soumaya Hammami, est d’élaborer des solutions durables tout en participant activement au développement de l’économie verte dans notre pays. En tant qu’entrepreneure, je m’efforce de créer un impact positif, tirant parti de mon expérience professionnelle et de ma vie familiale pour contribuer à un avenir meilleur”

La connaissance de son environnement immédiat car, ancienne première adjointe au maire de la municipalité de Mjez El Beb, a été pour beaucoup dans la maîtrise des problématiques environnementales de la région et par extension de celles de tout le pays quant au tort causé par les sacs en plastique.

C’est d’ailleurs la prise de conscience de l’ampleur de la pollution plastique et ses conséquences sur l’environnement qui a fait germer l’idée de créer un projet pour la production d’emballages écologiques chez Soumaya.

“Mon objectif est de transformer la menace en opportunité grâce aux emballages écoresponsables en papier/carton. Savez-vous que la consommation du plastique déversé dans la nature dépasse les 370 millions de tonnes et qu’environ 53,2% de la consommation de plastique en Tunisie est représentée par l’emballage plastique ? ».

Toujours dans l’objectif et l’urgence d’agir efficacement pour la préservation de l’environnement et l’instauration des principes et des règles de l’économie durable dans notre pays, Soumaya Hammami et son équipe innovent également dans l’agriculture par la création de box recyclés destinés spécifiquement aux agriculteurs et aux pépiniéristes agricoles.

Il s’agit de mettre la plante dans un pot biodégradable en carton, l’humidité absorbé par le carton peut ainsi être dégagé en arrosant la terre : “Notre pot innovant représente une avancée majeure, conçue pour optimiser le secteur d’emballage tunisien. Nous sommes déterminés à contribuer activement à une économie circulaire en proposant des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour nos clients et la planète. Nous le devons à nos enfants et aux prochaines générations”.

Je compte consolider ma présence en Tunisie et exporter mon savoir faire à l’international

A ce jour, grâce à Embalini, Soumaya a réussi la réduction de 120 tonnes de déchets plastiques, la création de 5 postes de travail dont 2 emplois pour les femmes.

Son chiffre d’affaires est passé de 20.000 DT en 2021 à 101.000 DT en 2022 et 130.000 DT en 2023 tout en rappelant que les 2 premières années du lancement ont été celles de la pandémie Covid+.

Ses objectifs immédiats ? : « Je compte consolider ma présence en Tunisie et exporter mon savoir faire à l’international pour un coût d’investissement de l’ordre de 220.000 DT ».

Soumaya a démarré son projet avec un apport personnel de 20.000 DT, c’est dire que pour devenir entrepreneur et réussir, plus que les moyens matériels, c’est la combattivité, la détermination et la persévérance qui comptent plus que tout.

Amel Belhadj Ali