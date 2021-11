TLG Capital (TLG) et United Gulf Financial Services North Africa (UGFS NA) annonce avoir été nommés en tant que gestionnaires conjoints du fonds Empower, une initiative lancée par la CDC Tunisie.

Plusieurs pays dans le monde ont lancé des plans et des initiatives pour catalyser leur économie par des injections de capitaux dans les entreprises du secteur privé, qui constituent le tissu économique local. C’est dans ce cadre que la CDC Tunisie s’est engagée à mobiliser 700 millions de dinars tunisiens (environ 250 millions de dollars US) à travers 5 fonds dans le but de soutenir l’économie tunisienne et contribuer à la résilience des acteurs économiques bénéficiaires de l’intervention de ces fonds.

La CDC Tunisie est l’investisseur principal de ces fonds, engageant 40% du capital de chaque fonds. Cet engagement de la CDC Tunisie est classé dans la catégorie “Fonds d’urgence”. Les 60% restants seront levés auprès d’institutions financières internationales et de développement.

Le fonds Empower est le plus important des 5 fonds initiés par CDC Tunisie, déployant environ 300 MDT (ou environ 100 millions de dollars US) dans l’économie.

Ce fonds a été scindé en deux catégories A et B. L’Empower Fund investira dans des entreprises tunisiennes résilientes, dotées de modèles économiques validés et opérant dans des secteurs privilégiés à fort potentiel de croissance. L’Empower Fund B prévoit de réaliser des investissements avec des tickets d’investissement allant de 5 à 15 MDT (US$ 1,5 million à US$ 5 millions) chacun, pendant toute la durée de vie du fonds.

Pour Nejia Gharbi, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC Tunisie), la CDC Tunisie, bras financier de l’Etat et investisseur d’impact de long terme mais également investisseur contracyclique avec l’avènement de la pandémie, s’est trouvée au cœur de sa vocation puisque c’est aux moments difficiles que le modèle Caisse des dépôts joue pleinement son rôle.

La CDC Tunisie a répondu présente dès les premières heures, et les 5 fonds ont été structurés en un temps record. Les concrétisations se suivent et c’est aujourd’hui autour de « EMPOWER B » d’entamer sa lancée.

Karim Bououni, responsable Pôle métiers, CDC Tunisie : Tel que préconisé par sa doctrine d’investissement, la CDC assure un rôle démonstratif. Rôle confirmé par le lancement de « EMPOWER » qui est la réponse ciblée dédiée aux entreprises tunisiennes performantes et résilientes, de taille intermédiaire et les champions de l’économie locale, en leur offrant la possibilité à investir dans l’innovation, à améliorer leur productivité, à progresser dans la chaîne de valeur et à développer de nouveaux marchés à l’exportation afin qu‘elles redressent leurs trajectoires de croissance après la crise Covid-19.

Slim Chakroun, responsable Private Equity, CDC Tunisie : EMPOWER Fund vise des entreprises capables d’investir davantage et de réaliser une croissance soutenue si un instrument en Equity ou en quasi-Equity, leur est offert. EMPOWER B représente un complément de l’offre existante sur le marché vu que les tickets d’investissement proposés par ce nouveau fonds, allant de 5 à 15 MDT, ne sont pas suffisamment couverts.

Mohamed Salah Frad, directeur général UGFS North Africa : Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité de notre partenariat solide avec le gouvernement Tunisien via notamment la CDC. Chose qui affirme notre rôle et expertise dans l’appui et l’accompagnement des PME tunisiennes ainsi que notre vision à être parmi les acteurs actifs de l’écosystème à soutenir et booster l’économie nationale à côté de notre partenaire TLG Capital.

Ahmed Dhouib, directeur des investissements UGFS North Africa : Nous sommes fiers de pouvoir participer à cette initiative et de pouvoir mettre en œuvre notre know-how dans l’accompagnement des entreprises à fort potentiel de croissance non seulement en leurs apportant des fonds à travers les instruments financiers adéquats à leurs besoins et structures mais aussi en les accompagnant dans leurs croissance et à se développer à l’international en collaboration avec TLG Capital.

Zain Latif, principal, TLG Capital : Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés aux côtés d’UGFS NA comme cogestionnaires du fonds Empower par CDC Tunisie. Investir aux côtés des meilleurs gestionnaires d’actifs locaux comme UGFS NA permet à TLG de tirer parti de son expérience des transactions dans toute la région pour proposer des solutions plus adaptées aux entreprises tunisiennes. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec UGFS NA. En effet, nous cherchons à investir dans des sociétés à forte valeur ajoutée et en croissance sur le marché tunisien.

Saad Sheikh, directeur de TLG Capital, a déclaré : “Cette initiative et cet engagement de la part de la CDC Tunisie démontrent sa détermination à soutenir l’économie de son pays et à se reconstruire mieux et plus fort, après le COVID-19. Chez TLG, nous croyons au double résultat : l’investissement durable grâce à des rendements commerciaux solides tout en créant un impact. Nous nous attendons à ce que le soutien financier et technique essentiel offert aux PME tunisiennes, par le biais de l’Empower Fund, facilite la croissance de l’emploi, stimule la productivité et améliore l’activité économique en Tunisie, et au-delà.”

A propos de la CDC Tunisie

Un investisseur d’impact Public de long terme, agissant au service de l’intérêt général, intervient en Equity ou en quasi-Equity. Créée depuis 2011, elle contribue à développer le marché financier tunisien en apportant de la profondeur et de la stabilité. La CDC Tunisie est un tiers de confiance, régie par les règles du droit commercial, son intervention est minoritaire. Elle intervient selon le mode Partenariat Public Privé. La CDC est certifiée MSI 20000 et Label RSE.

A propos de TLG Capital

TLG Capital est une holding d’investissement primé qui se concentre sur les opportunités d’investissement privé à travers la structure du capital. En peu de temps, la société s’est forgée une réputation de réalisation de rendements importants avec un impact social élevé. Elle a obtenu le soutien de certains des investisseurs les plus prestigieux et les plus réputés dans le domaine des investissements alternatifs. TLG Capital constitue cette joint-venture par le biais de son véhicule TLG Africa.

A propos d’UGSF NA

UGFS-NA gère 12 fonds d’investissement. A travers lesquels, elle a réussi à investir dans plus de 100 entreprises pour un investissement total de 120 millions de dinars. Ces investissements ont contribué à la création de 2 324 emplois directs dans toute la Tunisie.

Il faut également noter que 5 parmi ses fonds, UGFS-NA gère le fonds Social Business qui oeuvre à la création d’emplois et a été certifiée IMS (Impact management system). L’UGFS NA est en cours de certification ISO 9001.