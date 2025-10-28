Paris a abrité, mardi, les « Rencontres d’Affaires Tunisie 2025 », un événement consacré au renforcement des échanges et des investissements entre la Tunisie et la France, à l’initiative de Business France.

La rencontre a réuni un large éventail d’acteurs économiques et institutionnels, représentant notamment la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce (UTICA), la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF), la Tunisian Automotive Association (TAA), Bpifrance, ainsi que les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, indique un communiqué publié par la CDC.

Dans ce contexte, des séances thématiques ont permis d’explorer les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques dont les industries mécaniques et électriques, les composants automobiles et aéronautiques, le numérique et l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la formation, la logistique, les industries pharmaceutiques et le tourisme.

Ces discussions ont mis en lumière les synergies possibles entre les entreprises tunisiennes et françaises dans des domaines à fort potentiel d’innovation et de croissance durable.

En parallèle, des rencontres institutionnelles et B2B ont permis aux opérateurs économiques et aux entreprises tuniso-françaises d’échanger autour des moyens de consolider les investissements existants et d’initier de nouveaux projets.

Lors du panel intitulé « La diaspora, moteur du co-développement entrepreneurial France–Tunisie », la Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations, Nejia Gharbi, est intervenue pour présenter le projet DIASDEV, une initiative innovante dédiée aux Tunisiens résidant à l’étranger (TRE).

Les Rencontres d’Affaires Tunisie 2025 s’inscrivent dans une dynamique de co-développement économique entre la Tunisie et la France, fondée sur la confiance, la complémentarité et l’innovation.