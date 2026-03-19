Six startups tunisiennes labellisées bénéficieront de l’accompagnement du ministère des Technologies de la Communication pour participer à une mission de prospection au salon international de la technologie “LEAP 2026” qui se tiendra du 13 au 16 avril 2026 à Riyad, en Arabie Saoudite.

Pour sélectionner les startups bénéficiaires, le ministère des Technologies de la Communication a lancé un appel à candidatures destiné aux startups tunisiennes innovantes et à fort potentiel, souhaitant prendre part à cet événement, dédié à l’innovation de rupture et qui représente une passerelle stratégique pour accéder au marché saoudien.

D’après le ministère, l’objectif de la participation tunisienne à ce salon est d’exposer l’excellence technologique tunisienne au cœur du Moyen-Orient, d’accélérer l’accès au marché saoudien et aux pays du Golfe (CCG), de faciliter la levée de fonds auprès d’investisseurs régionaux et internationaux et de conclure des partenariats technologiques avec les géants de la technologie présents à Riyad.

Les startups candidates doivent être labellisées conformément à la réglementation tunisienne en vigueur, innovantes et développant des solutions disruptives avec une forte composante technologique (IA, DeepTech, etc.) et adéquates avec les besoins du marché saoudien et régional.

Elles doivent également avoir un chiffre d’affaires en croissance, une base d’utilisateurs solide avec une levée de fonds réussie.

Les secteurs prioritaires sont l’intelligence artificielle et le cloud, la Fintech et le blockchain, les technologies de santé (healthTech) et la biotechnologie (Biotech), la technologie éducative (EdTech), l’énergie et la technologie de rupture (DeepTech), la technologie de vente au détail (retailTech) et l’ e-commerce …La priorité sera, par ailleurs, accordée aux startups n’ayant pas bénéficié d’un soutien public pour une mission internationale au cours des 12 derniers mois.

La date limite de candidature est fixée pour le 25 mars 2026 à 23h59. Les dossiers doivent être soumis via le formulaire en ligne via ce lien.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la coopération avec le ministère fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et est soutenue par l’Initiative spéciale “Emploi décent pour une transition juste” mise en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec Smart Tunisian Technoparks (S2T), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le CEPEX et Smart Capital.